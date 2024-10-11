İstanbul’un yanı başında ; Sürekli arsa ve tarla satın alıyorlar – Giden dönemiyor

YATIRIMCILAR KAPIŞ KAPIŞ TOPRAK ALIYOR

Öyle ki gayrimenkul yatırımcıları vatandaşların taleplerine yetişemiyor. Özellikle İstanbul’dan bölgeye gelenler bir daha geri dönmek bile istemiyor.

Bu nedenle de bölgede arsa ve tarla ticareti oldukça gelişmiş durumda.