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  4. İstanbul’un yanı başında ; Sürekli arsa ve tarla satın alıyorlar – Giden dönemiyor

İstanbul’un yanı başında ; Sürekli arsa ve tarla satın alıyorlar – Giden dönemiyor

İstanbul’a çok yakın ve gelişime açık olan Balıkesir Erdek’te Kapıdağ Yarımadası yatırımcıların uğrak noktası oldu.

İstanbul’un yanı başında ; Sürekli arsa ve tarla satın alıyorlar – Giden dönemiyor - Sayfa 1

Deprem kuşağı olan ülkemizde insanlar farklı illere göç etmeye devam ediyor. Vatandaşlar özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri terk ediyor.

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İstanbul’un yanı başında ; Sürekli arsa ve tarla satın alıyorlar – Giden dönemiyor - Sayfa 2

Birinci dereceden deprem riski taşıyan İstanbul’dan göç edenlerin uğrak noktası ise Balıkesir Erdek oldu. Bölgedeki Kapıdağ Yarımadası yatırımcıların ilgisini çekiyor.

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İstanbul’un yanı başında ; Sürekli arsa ve tarla satın alıyorlar – Giden dönemiyor - Sayfa 3

YATIRIMCILAR KAPIŞ KAPIŞ TOPRAK ALIYOR

Öyle ki gayrimenkul yatırımcıları vatandaşların taleplerine yetişemiyor. Özellikle İstanbul’dan bölgeye gelenler bir daha geri dönmek bile istemiyor.

Bu nedenle de bölgede arsa ve tarla ticareti oldukça gelişmiş durumda.

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İstanbul’un yanı başında ; Sürekli arsa ve tarla satın alıyorlar – Giden dönemiyor - Sayfa 4

Gelişime açık olan bölge her dönem yoğun turist akınına da uğruyor. Balıkesir Erdek’e geldiğinizde gezmeniz ve görmeniz gereken önemli rotalar var.

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