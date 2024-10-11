İstanbul’un yanı başında ; Sürekli arsa ve tarla satın alıyorlar – Giden dönemiyor
İstanbul’a çok yakın ve gelişime açık olan Balıkesir Erdek’te Kapıdağ Yarımadası yatırımcıların uğrak noktası oldu.
Deprem kuşağı olan ülkemizde insanlar farklı illere göç etmeye devam ediyor. Vatandaşlar özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri terk ediyor.
Birinci dereceden deprem riski taşıyan İstanbul’dan göç edenlerin uğrak noktası ise Balıkesir Erdek oldu. Bölgedeki Kapıdağ Yarımadası yatırımcıların ilgisini çekiyor.
YATIRIMCILAR KAPIŞ KAPIŞ TOPRAK ALIYOR
Öyle ki gayrimenkul yatırımcıları vatandaşların taleplerine yetişemiyor. Özellikle İstanbul’dan bölgeye gelenler bir daha geri dönmek bile istemiyor.
Bu nedenle de bölgede arsa ve tarla ticareti oldukça gelişmiş durumda.
Gelişime açık olan bölge her dönem yoğun turist akınına da uğruyor. Balıkesir Erdek’e geldiğinizde gezmeniz ve görmeniz gereken önemli rotalar var.