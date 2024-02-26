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  4. İşte Türkiye'nin IQ seviyesi...

İşte Türkiye'nin IQ seviyesi...

Dünya genelinde 1 milyon 691 bin 740 kişiye yapılan zeka testine dayanılarak hazırlanan rapora göre 115 ülkenin IQ seviyeleri sıralandı.

İşte Türkiye'nin IQ seviyesi... - Sayfa 1

Bir kişinin ortalama zekası 100 puan olarak baz alınırken, 100’ün üzeri ortalama üstü; 100’ün altı ise ortalamanın altı olarak kabul ediliyor. 70 IQ’nun altı zihinsel engelli olarak tanımlanıyor.

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İşte Türkiye'nin IQ seviyesi... - Sayfa 2

Uluslararası IQ Araştırması'nın raporuna göre en yüksek zekaya sahip ülkeler ve puanları şöyle oldu:

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İşte Türkiye'nin IQ seviyesi... - Sayfa 3

1- Güney Kore: 107.54 puan

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İşte Türkiye'nin IQ seviyesi... - Sayfa 4

2- Çin: 106.99 puan

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