İtalyan aşçılar bu yöntemi kullanıyor. Domates sosu hazırlarken biraz ekleyin, lezzeti müthiş oluyor
Makarna veya diğer yemekler için hazırlanan domates sosu, takviye olarak eklenebilecek bir sebze ile müthiş lezzete kavuşuyor. İtalyan aşçılar bu yöntemi kullanıyor.
Yemekleri iyi pişirmek her ne kadar önemli bir etken olsa da, içine eklediğiniz az bir şey sos bile lezzetini mükemmel hale getirebilir.
Makarnadan, akla gelebilecek pek çok yemeğe kadar domates sosu kullanılabiliyor. Örneğin karışık kızartma yaparken domates sosu olmazsa olmazlardan. Genelde çoğu kişi, domates sosunu aynı malzeme ve tariflerle hazırlıyor.
İtalyan şefler ise yemekler için hazırladığı domates sosuna, lezzeti artıracak harika takvsiyeler yapıyor. Örneğin yurt dışında yaşayanlar genelde domates soslarına şeker ekleyerek lezzetini artırmaya çalışıyor. Ancak İtalyan şefler, şeker yerine daha sağlıklı ve lezzetin sırrını açıklayan bir yöntem paylaştı.