İtalyan şef makarnaya yaptığı küçük dokunuşu açıkladı: Meğer böyle haşlamak yanlışmış

SOĞUK SUYUN ÖNEMİ BÜYÜK



Pek çok ev hanımı makarna yaparken suyu fokur fokur kaynatmayı tercih eder. Fakat, İtalyan aşçılara göre sıcak su makarnanın lezzetini kaçırır. Soğuk su ile başlamak makarnanın nişastasının daha iyi bir şekilde alınmasını sağlar ve böylelikle makarnalar lezzet olarak tam istenildiği gibi olur.