İtalyan şef makarnaya yaptığı küçük dokunuşu açıkladı: Meğer böyle haşlamak yanlışmış
Makarna, gündelik hayatımızın en pratik yemeklerinden biri olsa da İtalyanlar için sanat eseri değeri taşır. Dünya mutfğında da önemli bir yere sahip olan makarnayı yaparken bu inceliklere dikkat etmeniz gerekir. İtalyan şef sıkça ev hanımlarının sıkça yaptığı hatayı açıkladı
İtalyan şefler, makarna yaparken özen gösterilmesi gereken küçük dokunuşları açıkladı. İşte makarnanın kıvamını yerinde yapacak ve lezzetini katlayacak bazı temel tavsiyeler...
BOL SUDAN KAÇMAYIN
Şeflerin mühim tavsiyelerinden biri bol bol su kullanmaktır. Bu nedenle bol su kullanmadan kaçınmayın. Çoğunlukla makarnanın yapışmaması adına yağ kullanılması önerilse de İtalyan şeflere göre bol suyun kattığı lezzet farklıdır.
Aynı zamanda pişirme esnasında suyun oranı, makarnanın lezzet ve kıvamını direkt olarak etkiler. Yarım kilo makarna için ortalama olarak 4 litre kadar su eklenmelidir. Böyle pişirilen makarnalar birbirime asla yapışmaz ve tam kıvamında pişer.
SOĞUK SUYUN ÖNEMİ BÜYÜK
Pek çok ev hanımı makarna yaparken suyu fokur fokur kaynatmayı tercih eder. Fakat, İtalyan aşçılara göre sıcak su makarnanın lezzetini kaçırır. Soğuk su ile başlamak makarnanın nişastasının daha iyi bir şekilde alınmasını sağlar ve böylelikle makarnalar lezzet olarak tam istenildiği gibi olur.