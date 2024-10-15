İtalyan şeflerin lazanya sırrı! İtalyanlar lazanyayı nasıl yapıyor? İşte, orijinal lazanya tarifi
Lazanya, dünyanın dört bir yanındaki insanların kalplerini ve damak zevklerini fetheden klasik bir İtalyan yemeğidir. Peki, evde İtalyan lazanyası yapmaya ne dersiniz? İşte, lazanya katmanları, zengin domates sosu, kremalı beşamel sosu, lezzetli kıyması ve bol peyniriyle İtalyan şeflerin sır gibi sakladığı orijinal lazanya tarifi…
İTALYANLARIN ORİJİNAL LAZANYA TARİFİ
LAZANYA HAMURU İÇİN
200 gram un
1 adet büyük boy yumurta
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
BOLONEZ SOS İÇİN MALZEMELER
2 yemek kaşığı zeytinyağı
350 gram dana kıyma
1 adet yemeklik doğranmış soğan
1 adet küp şeklinde doğranmış havuç
1 adet ince doğranmış kereviz sapı
4 diş ince doğranmış sarımsak
1 yemek kaşığı salça
12 adet ikiye bölünmüş cherry domates
1,5 su bardağı domates püresi
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım demet taze fesleğen
ARASI İÇİN MALZEME
250 gram rendelenmiş mozarella peyniri
ÜZERİ İÇİN MALZEMELER
70 gram rendelenmiş mozarella peyniri
3 yemek kaşığı toz parmesan