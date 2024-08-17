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  4. İzlenmelerle birlikte servetleri de arttı! En zengin voleybolcular açıklandı - Listede 2 Türk var

İzlenmelerle birlikte servetleri de arttı! En zengin voleybolcular açıklandı - Listede 2 Türk var

Trend artık voleybol. Son yıllarda voleybol seyircisi anormal düzeyde arttı. Voleybolcular en çok kazanan sporculardan oldu. İşte dünyanın en çok kazanan, servetine servet katan voleybolcular

İzlenmelerle birlikte servetleri de arttı! En zengin voleybolcular açıklandı - Listede 2 Türk var - Sayfa 1

Ensonhaber.com'da paylaşılan içeriğe göre, Dünyada futbolun ardından en çok izlenen spor dalı olan voleybol son dönemde kazandığı izleyici kitlesiyle giderek popülerleşmeye başladı. İlginin artış göstermesi voleybolcuların aldığı ücretlerinde değişmesinde de büyük bir etki yaratmayı başardı.

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İzlenmelerle birlikte servetleri de arttı! En zengin voleybolcular açıklandı - Listede 2 Türk var - Sayfa 2

İZLENMELER KATLANDI

Voleybol, son yıllarda oldukça popüler. Türkiye'de de dünyada da izlenme oranlarında artış yaşanıyor. Olimpiyatlarda da en çok takip edilen branşların başında voleybol geliyordu. Hal böyle olunca voleybolcuların aldığı maaşlarda da büyük artış yaşandı.

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İzlenmelerle birlikte servetleri de arttı! En zengin voleybolcular açıklandı - Listede 2 Türk var - Sayfa 3

Sadece izlenmeler değil, voleybolcuların yakından takip edilme durumlarında da yükselmeler var. Özellikle Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde voleybol yakından takip edilmeye başlayınca voleybolcuların instagram hesaplarındaki takipçi sayıları da rekor kırdı. Örneğin Zehra Güneş'in takipçi sayısı 3 milyonu geçti. Peki iyi ama voleybolcuların maaşları ne kadar? Yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en çok kazanan voleybolcuları belirlendi. İşte en çok kazanan voleybolcular:

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İzlenmelerle birlikte servetleri de arttı! En zengin voleybolcular açıklandı - Listede 2 Türk var - Sayfa 4

1) SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar

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