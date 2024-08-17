İzlenmelerle birlikte servetleri de arttı! En zengin voleybolcular açıklandı - Listede 2 Türk var

Sadece izlenmeler değil, voleybolcuların yakından takip edilme durumlarında da yükselmeler var. Özellikle Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde voleybol yakından takip edilmeye başlayınca voleybolcuların instagram hesaplarındaki takipçi sayıları da rekor kırdı. Örneğin Zehra Güneş'in takipçi sayısı 3 milyonu geçti. Peki iyi ama voleybolcuların maaşları ne kadar? Yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en çok kazanan voleybolcuları belirlendi. İşte en çok kazanan voleybolcular: