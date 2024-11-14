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  4. İzmir Körfezi'nde ne oluyor? Bu kez de yeşile döndü!

İzmir Körfezi'nde ne oluyor? Bu kez de yeşile döndü!

Balık ölümleri ile gündeme gelen İzmir Körfezi bu kez de yeni bir tehditle karşı karşıya.

İzmir Körfezi'nde ne oluyor? Bu kez de yeşile döndü! - Sayfa 1

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Karşıyaka ve Balçova'nın sahil bandında görülen deniz yosunu tabakalarının yeni çevre sorunlarına neden olabileceği belirtildi.

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İzmir Körfezi'nde ne oluyor? Bu kez de yeşile döndü! - Sayfa 2

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karşıyaka ilçesi Mavişehir sahili ile Balçova ilçesi İnciraltı sahilinde kıyıdan 5-10 metre açıkta tabaka şeklinde yosun üremesinin gözlemlendiğini söyledi.

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İzmir Körfezi'nde ne oluyor? Bu kez de yeşile döndü! - Sayfa 3

Bu türün, körfezde sıklıkla görülen ve halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosunlardan farklı olduğuna dikkati çeken Tanrıkul, cladophora ve enteromorpha cinsi olan bu yosunların sudaki nitrojen ve fosfor miktarının artmasıyla meydana geldiğini kaydetti.

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İzmir Körfezi'nde ne oluyor? Bu kez de yeşile döndü! - Sayfa 4

Körfezde yosun kitlesinin yayıldığına işaret eden Tanrıkul, "Körfez'de nitrojen ve fosfor miktarının fazla olması, yosunların artmasına neden oluyor. Denizdeki evsel ve sanayi atıklarından oluşan gübreleme, yosunların üreyebilmesi, yayılabilmesi için ortam oluşturuyor." dedi.

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