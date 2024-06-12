İzmir'de denizden kötü koku yükseldi, rengi yeşile döndü! Nedenini Prof. Dr. Doğan Yaşar açıkladı
İzmir'in iki farklı ilçesinin birinde deniz yeşile, diğer ilçede ise deniz kahverengiye döndü. Denizin renginin değişmesiyle beraber etrafa çok ciddi bir koku yayıldı. Uzmanlar yaşanann değişimin sebebini açıkladı.
İzmir'in iki farklı ilçesinde denizin renginde farklılık dikkat çekti. Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Balıkçı Barınağı civarında, denizin rengi yeşile döndü. Renk değişimi sahil boyunca fark edilirken, bir başka renk değişimi de Balçova ilçesindeki Çakalburnu Dalyanı mevkiinde yaşandı.
Burada da denizin renginin kahverengiye döndüğü gözlemlenirken, etrafa ise kötü bir kokunun yayılması dikkat çekti.
Nedeni belli oldu
Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, renk değişimlerinin plankton patlamaları nedeniyle yaşandığını söyledi.
Plankton patlamaları nedir?
Renk değişimleriyle beraber kötü bir kokunun da yayıldığını aktaran Doğan Yaşar, "Bu renk değişimleri, tamamen planktonlar; yani mikroorganizmalar nedeniyle oluşuyor. Karşıyaka'da yeşil renk, burada gördüğünüz gibi kırmızımtrak bir renk. Ciddi anlamda bir koku da var şuanda. Bunların nedeni; deniz suyunda her litrede yaklaşık 1 milyon organizma vardır. Bunlar sıcaklık ve kirlilikle beraber artarak deniz suyunda yaklaşık 2 milyonlara çıkar. 2 milyonlara çıkınca ortamda oksijen bırakmaz bunlar ve ölürler. Mavi, yeşil, kırmızımtırak ya da beyaz görürsünüz bazen.
Bunlar, bu türlere göre değişir bu renkler; yani planktonların ölüleri nedeniyle oluşan bir renk bu. Bizim maalesef ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi şu anda denizlerin foseptik olarak kullanılması. Türkiye denizlerinde ilk defa 1955 yılında İzmir iç gölgesinde müthiş bir plankton patlaması olmuştur. Sonuçta binlerce balık ölmüştür" dedi.