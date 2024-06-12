İzmir'de denizden kötü koku yükseldi, rengi yeşile döndü! Nedenini Prof. Dr. Doğan Yaşar açıkladı

Plankton patlamaları nedir?

Renk değişimleriyle beraber kötü bir kokunun da yayıldığını aktaran Doğan Yaşar, "Bu renk değişimleri, tamamen planktonlar; yani mikroorganizmalar nedeniyle oluşuyor. Karşıyaka'da yeşil renk, burada gördüğünüz gibi kırmızımtrak bir renk. Ciddi anlamda bir koku da var şuanda. Bunların nedeni; deniz suyunda her litrede yaklaşık 1 milyon organizma vardır. Bunlar sıcaklık ve kirlilikle beraber artarak deniz suyunda yaklaşık 2 milyonlara çıkar. 2 milyonlara çıkınca ortamda oksijen bırakmaz bunlar ve ölürler. Mavi, yeşil, kırmızımtırak ya da beyaz görürsünüz bazen.