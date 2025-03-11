İzmirli ev hanımlarının sırrıymış. Eklendiğinde barbunya asla sert kalmıyor ve kabuklanmıyor
Barbunya pişirirken göz önünde bulundurmanız gerekenler. Bu bilgiler sayesinde barbunya asla kabuklanmıyor ve ipek gibi yumuşak oluyor.
Barbunya, genellikle yaz aylarında tüketilse de kış aylarında da yenen en güçlü lif kaynaklarından biridir. Ancak kuru fasulye, barbunya, mercimek gibi yemeklerin kabuklanma problemi kaçınılmaz bir gerçektir. Oysa hem kabuklanma hem de sertleşme sorununun çözümü oldukça basit.
Barbunya yemeği yaparken piştiği esnada içerisine ekleyeceğiniz 1 kaşık kimyon barbunyanın kılçıklanmamasını ve kabuklanmamasını sağlayacaktır.
Ayrıca lezzet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Taze barbunya bir gece önceden suda bekletilerek yumuşatılır. Suyu süzülen barbunyalar tencereye alınır ve kaynatılır. Barbunyalar yumuşamaya başlayınca kenara alınır.
KABUKLANMAYAN BARBUNYA TARİFİ
Zeytinyağlı Barbunya Tarifi İçin Malzemeler
500 gram barbunya (yaklaşık 2, 5 su bardağı kadar)
1 çay kaşığı tuz
2 adet küçük havuç
1 adet patates
1 tane soğan
1 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
1 küp şeker
1 tahta kaşığı domates salçası
Tuz (ben 1-2 tatlı kaşığı kullandım)
1,5 litre sıcak su