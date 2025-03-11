İzmirli ev hanımlarının sırrıymış. Eklendiğinde barbunya asla sert kalmıyor ve kabuklanmıyor

Barbunya, genellikle yaz aylarında tüketilse de kış aylarında da yenen en güçlü lif kaynaklarından biridir. Ancak kuru fasulye, barbunya, mercimek gibi yemeklerin kabuklanma problemi kaçınılmaz bir gerçektir. Oysa hem kabuklanma hem de sertleşme sorununun çözümü oldukça basit.