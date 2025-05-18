Japon bilim adamları testlerle son noktayı koydu * En zeki insanlar bu kan grubundan çıkıyor.
Japonya’da bilim insanları tarafından düzenlenen testler dünya üzerinde hangi kan grubunu taşıyan kişilerin daha zeki olduğunu ortaya çıkardı.
Tarih zeka üzerine yapılan çalışma ve araştırmalarla dolu. Japonya’da düzenlenen son testte ise kan gruplarına göre zeka seviyeleri sıralandı.
Kan grubu testinde kişilere çeşitli sorular yöneltildi. Analitik düşünme ve hızlı problem çözme gibi kabiliyetlerden teste tutulan kişiler sınıflandırıldı.
EN ZEKİ İNSANLAR BU KAN GRUBUNDAN ÇIKIYOR
ensonhaber.com sitesindeki bilgiye göre son araştırmalar, AB kan grubuna sahip kişilerin bilişsel becerilerde belirgin bir avantaja sahip olabileceğini ortaya koyuyor.