  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Japon bilim adamları testlerle son noktayı koydu * En zeki insanlar bu kan grubundan çıkıyor.

Japon bilim adamları testlerle son noktayı koydu * En zeki insanlar bu kan grubundan çıkıyor.

Japonya’da bilim insanları tarafından düzenlenen testler dünya üzerinde hangi kan grubunu taşıyan kişilerin daha zeki olduğunu ortaya çıkardı.

Japon bilim adamları testlerle son noktayı koydu * En zeki insanlar bu kan grubundan çıkıyor. - Sayfa 1

Tarih zeka üzerine yapılan çalışma ve araştırmalarla dolu.  Japonya’da düzenlenen son testte ise kan gruplarına göre zeka seviyeleri sıralandı.

1 | 9
Japon bilim adamları testlerle son noktayı koydu * En zeki insanlar bu kan grubundan çıkıyor. - Sayfa 2

Kan grubu testinde kişilere çeşitli sorular yöneltildi. Analitik düşünme ve hızlı problem çözme gibi kabiliyetlerden teste tutulan kişiler sınıflandırıldı.

2 | 9
Japon bilim adamları testlerle son noktayı koydu * En zeki insanlar bu kan grubundan çıkıyor. - Sayfa 3

EN ZEKİ İNSANLAR BU KAN GRUBUNDAN ÇIKIYOR

ensonhaber.com sitesindeki bilgiye göre son araştırmalar, AB kan grubuna sahip kişilerin bilişsel becerilerde belirgin bir avantaja sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

3 | 9
Japon bilim adamları testlerle son noktayı koydu * En zeki insanlar bu kan grubundan çıkıyor. - Sayfa 4

AB kan grubuna sahip bireyler, genellikle karmaşık problemleri daha hızlı çözme ve bilgiye dayalı kararlar alma konusunda üstün yeteneklere sahip olabiliyor.

4 | 9