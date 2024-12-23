Japonların güzellik formülü ortaya çıktı: 70 yaşındakilerin 40 yaşında gibi görünmesi meğer...
Japonlar her zaman pürüzsüz tenleri ve genç görünümleriyle dikkat çekmiştir. Bunun sadece genetik olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Muz faktörü ters köşe yaptı
Japonların ünlü dermatologu Mamina Turegano, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda cilt bakımı hakkında bilimsel bilgileri sevenlerine sunuyor. Turegano, bu kez 72 yaşındaki annesinin nasıl 40 yaşında göründüğünün sırrını verdi.
Ünlü dermatologun 72 yaşındaki annesi Michiko, TikTok videosunda ellerini ve yüzünü muz kabuğuyla nasıl sildiğini gösterdi. Genç görünümünü muz kabuğuna bağlayan Michiko, "Bu benim güzellik sırrım" dedi.
Uzun senelerdir bu tenkiği kullanan Michiko'nun genç görüntüsü TikTok üzerinde binlerce takipçinin hayran kalmasını sağladı. Çoğu kişi, "Eğer yaşını söylemeseydi asla tahmin edemezdik, bu imkansız" gibi yorumlar yaptı.