Jet lag nedir? Jet lag olmamak için öneriler!
Uzun uçuşlardan sonra yorgun mu hissediyorsunuz? Eğer öyleyse, jet lag yaşıyor olabilirsiniz. Zaman değişikliği sendromu olarak da bilinen bu durum, uzun uçuşlar sırasında ortaya çıkan yaygın bir psikolojik rahatsızlıktır. Jet lag ile vücudunuzun iç saati (sirkadiyen ritim) bozulur ve bu da şiddetli yorgunluğa ve uyku sorunlarına yol açar. Peki, jet lag'ı engellemek için neler yapılabilir? İşte detaylar…
Jet lag nedir?
Sirkadiyen saat olarak adlandırılan iç saatimiz yaklaşık 24 saatte bir döngü yapar. Bu tekrar eden 24 saatlik döngülere “sirkadiyen ritim” denir. Kısa sürede farklı saat dilimlerine geçiş yapıldığında sirkadiyen ritmin yeni saat dilimine adapte olamamasına ise "Jet lag" adı verilir.
Jet lag belirtileri nelerdir?
Gündüzleri aşırı uykulu olma hali ya da uykusuzluk
Kırgınlık
Baş ağrısı
Sindirim sistemi problemleri
Sinirlilik
Konsantrasyon eksikliği, jet lag belirtilerindendir.
Jet lag olmamak için öneriler
1-) Uçuş sırasında hareket edin
Uçuş sırasında koltuğunuzda otururken derin nefes alma, dizleri yükseltme, başını çevirme, bacak kaslarını gevşetme gibi egzersizler yapabilirsiniz.
2-) Bol su tüketin
Dehidrasyonu önlemek için uçuştan önce, uçuş esnasında ve sonrasında bol bol su tüketilmelidir. Nem bakımından düşük yoğunluklu bir kabin havası, kurutucu etki yapacağından uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrasında bol miktarda su içmek jet lag’ın etkilerini azaltır.