Jet lag nedir? Jet lag olmamak için öneriler!

Jet lag nedir?

Sirkadiyen saat olarak adlandırılan iç saatimiz yaklaşık 24 saatte bir döngü yapar. Bu tekrar eden 24 saatlik döngülere “sirkadiyen ritim” denir. Kısa sürede farklı saat dilimlerine geçiş yapıldığında sirkadiyen ritmin yeni saat dilimine adapte olamamasına ise "Jet lag" adı verilir.