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  4. Kabak pişirirken salyalanmasını önleyen tüyo ; Sadece 1 tane eklemek sorunu çözüyor

Kabak pişirirken salyalanmasını önleyen tüyo ; Sadece 1 tane eklemek sorunu çözüyor

Şifasıyla bilinen kabak yemeği pişirirken salyalanmasını önlemek için bilmeniz gereken basit tüyo.

Kabak pişirirken salyalanmasını önleyen tüyo ; Sadece 1 tane eklemek sorunu çözüyor - Sayfa 1

Kabak şifası ve yüksek besin değeriyle bilinen sebzelerin başında geliyor. Ülkemizde de oldukça tüketilen kabak yemeği domates, biber ve salça gibi malzemelerle hazırlanıyor.

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Kabak pişirirken salyalanmasını önleyen tüyo ; Sadece 1 tane eklemek sorunu çözüyor - Sayfa 2

Ev hanımları ne kadar severek hazırlasa da kabak yemeğinde hoş olmayan tek bir şey var. O da kabak pişerken salyalanması. Kabağın salyalanmasını önlemek istiyorsanız bilmeniz gereken basit bir pişirme tüyosu var.

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Kabak pişirirken salyalanmasını önleyen tüyo ; Sadece 1 tane eklemek sorunu çözüyor - Sayfa 3

SADECE 1 TANE KÜP ŞEKER EKLEMEK YETİYOR

Kabak yemeği pişirirken salya yapmasını önlemek için sadece pişirim esnasında tencereye 1 tane küp şeker atın. Küp şeker salyalanmayı önleyecektir.

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Kabak pişirirken salyalanmasını önleyen tüyo ; Sadece 1 tane eklemek sorunu çözüyor - Sayfa 4

Ayrıca pişirirken çok fazla karıştırmayın. Fazla karıştırmak kabakların salyalarını salmasına yol açılıyor.

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