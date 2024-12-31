Kabak pişirirken salyalanmasını önleyen tüyo ; Sadece 1 tane eklemek sorunu çözüyor
Şifasıyla bilinen kabak yemeği pişirirken salyalanmasını önlemek için bilmeniz gereken basit tüyo.
Kabak şifası ve yüksek besin değeriyle bilinen sebzelerin başında geliyor. Ülkemizde de oldukça tüketilen kabak yemeği domates, biber ve salça gibi malzemelerle hazırlanıyor.
Ev hanımları ne kadar severek hazırlasa da kabak yemeğinde hoş olmayan tek bir şey var. O da kabak pişerken salyalanması. Kabağın salyalanmasını önlemek istiyorsanız bilmeniz gereken basit bir pişirme tüyosu var.
SADECE 1 TANE KÜP ŞEKER EKLEMEK YETİYOR
Kabak yemeği pişirirken salya yapmasını önlemek için sadece pişirim esnasında tencereye 1 tane küp şeker atın. Küp şeker salyalanmayı önleyecektir.