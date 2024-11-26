Kabak tatlısı pişirmenin püf noktası; Erimeyi önlüyor ve lokum gibi yapıyor
Kabak tatlısı pişirirken Afyonkarahisar’daki kadar lezzetli ve güzel yapmanın basit bir püf noktası var. Kabak lokum gibi pişerken asla da erimiyor
Kabak tatlısı Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Hafif bir tatlı olduğu için kalorisi de düşük olan bu lezzetli tatlı hazırlanırken bazı detaylara dikkat edilmeli.
Ülkemizde gastronomi şehri olarak bilinen Afyonkarahisar’a özgü olan kabak tatlısı eğer pişirildiğinde hata yapılırsa eriyor. Eriyen tatlı ise ziyan oluyor. Tüm lezzeti kaçıyor.
KABAK TATLISI LOKUM GİBİ OLUYOR. ASLA ERİMİYOR
NOT: Kabak tatlısını lokum gibi ve tam kıvamında pişirmek için bir gece öncesinden şekere yatırmalısınız. Şekerde iyice demlenen kabak adeta lokum gibi pişiyor.