  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Kabak tatlısı pişirmenin püf noktası; Erimeyi önlüyor ve lokum gibi yapıyor

Kabak tatlısı pişirmenin püf noktası; Erimeyi önlüyor ve lokum gibi yapıyor

Kabak tatlısı pişirirken Afyonkarahisar’daki kadar lezzetli ve güzel yapmanın basit bir püf noktası var. Kabak lokum gibi pişerken asla da erimiyor

Kabak tatlısı pişirmenin püf noktası; Erimeyi önlüyor ve lokum gibi yapıyor - Sayfa 1

Kabak tatlısı Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Hafif bir tatlı olduğu için kalorisi de düşük olan bu lezzetli tatlı hazırlanırken bazı detaylara dikkat edilmeli.

1 | 15
Kabak tatlısı pişirmenin püf noktası; Erimeyi önlüyor ve lokum gibi yapıyor - Sayfa 2

Ülkemizde gastronomi şehri olarak bilinen Afyonkarahisar’a özgü olan kabak tatlısı eğer pişirildiğinde hata yapılırsa eriyor. Eriyen tatlı ise ziyan oluyor. Tüm lezzeti kaçıyor.

2 | 15
Kabak tatlısı pişirmenin püf noktası; Erimeyi önlüyor ve lokum gibi yapıyor - Sayfa 3

KABAK TATLISI LOKUM GİBİ OLUYOR. ASLA ERİMİYOR

NOT: Kabak tatlısını lokum gibi ve tam kıvamında pişirmek için bir gece öncesinden şekere yatırmalısınız. Şekerde iyice demlenen kabak adeta lokum gibi pişiyor.

3 | 15
Kabak tatlısı pişirmenin püf noktası; Erimeyi önlüyor ve lokum gibi yapıyor - Sayfa 4

Kabak Tatlısı İçin:

  • 2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)
  • 3 su bardağı toz şeker

Üzeri İçin:

  • 1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)
  • 1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)
4 | 15