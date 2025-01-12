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  4. Kabak tatlısına lezzet katan tüyo ; Afyonlu köylüler işin sırrını saklıyormuş

Kabak tatlısına lezzet katan tüyo ; Afyonlu köylüler işin sırrını saklıyormuş

Asıl memleketi Afyonkarahisar olan kabak tatlısını servis ederken lezzetini 5 kat artırmak için bilmeniz gereken tüyo

Kabak tatlısına lezzet katan tüyo ; Afyonlu köylüler işin sırrını saklıyormuş - Sayfa 1

Kabak tatlısı soğuk kış aylarının en sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Düşük kalorili olduğu için diyet yapanların da ilk tercihi olan kabak tatlısı servis edilirken bazı tüyoları var.

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Kabak tatlısına lezzet katan tüyo ; Afyonlu köylüler işin sırrını saklıyormuş - Sayfa 2

KABAK TATLISININ LEZZETİ 5 KAT ARTIYOR

Kabak tatlısının lezzetini artırmak istiyorsanız Afyonkarahisarlı Raşit ustanın tahin tüyosuna kulak verin. Tam 35 yıldır Afyon merkezde taş fırında kabak tatlısı yapan Usta Raşit, tahin dökün diyor.

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Kabak tatlısına lezzet katan tüyo ; Afyonlu köylüler işin sırrını saklıyormuş - Sayfa 3

Afyonlu Raşit kabak tatlısının üzerine tahin dökerek servis edilirse daha lezzetli olacağını söylüyor. Raşit usta, “Kabağı pişirdikten sonra üzerine tahin dökün. Sonra da biraz ceviz serpiştirin böyle servis edin. Tadına bakmayan bile bağımlısı olacak.” dedi.

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Kabak tatlısına lezzet katan tüyo ; Afyonlu köylüler işin sırrını saklıyormuş - Sayfa 4

TAM KIVAMINDA LOKUM GİBİ KABAK TATLISI PİŞİRİN

Kabak tatlısı pişirmeden önce nefisyemektarifleri.com’da yer alan tarif için gerekenler şöyle:

  • 2 kg balkabağı
  • 3 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir)
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz
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