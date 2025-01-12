Kabak tatlısına lezzet katan tüyo ; Afyonlu köylüler işin sırrını saklıyormuş
Asıl memleketi Afyonkarahisar olan kabak tatlısını servis ederken lezzetini 5 kat artırmak için bilmeniz gereken tüyo
Kabak tatlısı soğuk kış aylarının en sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Düşük kalorili olduğu için diyet yapanların da ilk tercihi olan kabak tatlısı servis edilirken bazı tüyoları var.
KABAK TATLISININ LEZZETİ 5 KAT ARTIYOR
Kabak tatlısının lezzetini artırmak istiyorsanız Afyonkarahisarlı Raşit ustanın tahin tüyosuna kulak verin. Tam 35 yıldır Afyon merkezde taş fırında kabak tatlısı yapan Usta Raşit, tahin dökün diyor.
Afyonlu Raşit kabak tatlısının üzerine tahin dökerek servis edilirse daha lezzetli olacağını söylüyor. Raşit usta, “Kabağı pişirdikten sonra üzerine tahin dökün. Sonra da biraz ceviz serpiştirin böyle servis edin. Tadına bakmayan bile bağımlısı olacak.” dedi.