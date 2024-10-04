Kabak tatlısını * lokum gibi yapan tüyo ; Afyonlu ustası tencereye 3 su bardağı ekliyor

KABAK TATLISINI LOKUM GİBİ YAPMANIN YOLU

PÜF NOKTA: Bal kabağını lokum gibi yapmak için bir gece önceden şekere yatırmak yeterli oluyor. Şekere yatırılan kabak gece boyunca kendi neminde şekeri emiyor. Böylece daha ocakta ateşi görmeden yumuşuyor. Gelelim nefis bir kabak tatlısı tarifine…