* Kabak tatlısını * lokum gibi yapan tüyo ; Afyonlu ustası tencereye 3 su bardağı ekliyor
Kabak tatlısını pişirmeden önce lokum gibi yumuşak yapmanın bir yolu var
Sezonu geldi ve balkabakları tezgahlarda yerini almaya başladı. Oldukça hafif bir tatlı olan balkabağı diyet yapanlar için de tercih edilen bir lezzet.
Diğer tatlılara kıyasla besin değeri de yüksek olan kabak tatlısını hazırlamak da oldukça basit. Dikkat edilmesi gereken tek püf nokta kabağın yumuşak ve lokum gibi bir kıvamda olması…
KABAK TATLISINI LOKUM GİBİ YAPMANIN YOLU
PÜF NOKTA: Bal kabağını lokum gibi yapmak için bir gece önceden şekere yatırmak yeterli oluyor. Şekere yatırılan kabak gece boyunca kendi neminde şekeri emiyor. Böylece daha ocakta ateşi görmeden yumuşuyor. Gelelim nefis bir kabak tatlısı tarifine…
Kabak tatlısı için gereken malzemeler:
- 2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)
- 3 su bardağı toz şeker