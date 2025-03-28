Kabak tatlısının lezzetini kaçıran yanlış. Erimesine ve şekerlenmesine neden oluyor

Yavaş yavaş pişirilmesi gereken kabaklar yumuşayınca ocaktan alınır ve isteğe göre fırınlanarak karamelleştirilir. Sunum yapılırken tahin, ceviz veya fındık ilave edilerek görsel şöleni artırılır. Hafif ve besleyici bir tatlı olan kabak tatlısı, hem sade hem de farklı ürünlerle zenginleştirilerek tüketilebilir.