Kabak tatlısının lezzetini kaçıran yanlış. Erimesine ve şekerlenmesine neden oluyor
Kabak tatlısı hazırlarken pek çok ev hanımın yaptığı yanlış. Bu hata kabak tatlısının erimesine ve şekerlenmesine neden oluyor.
Kabak tatlısı, bilhassa kış mevsiminde sofralarda bulunan geleneksel bir Türk tatlısıdır. Çoğunlukla bal kabağı, toz şeker ve arzuya göre limon suyu ile pişirilir. Kabaklar, üzerine şeker ilave edilerek bir süre bekletilir, böylelikle kendi suyunu bırakarak natürel bir şerbet meydana getirir.
Yavaş yavaş pişirilmesi gereken kabaklar yumuşayınca ocaktan alınır ve isteğe göre fırınlanarak karamelleştirilir. Sunum yapılırken tahin, ceviz veya fındık ilave edilerek görsel şöleni artırılır. Hafif ve besleyici bir tatlı olan kabak tatlısı, hem sade hem de farklı ürünlerle zenginleştirilerek tüketilebilir.
Ancak çoğu ev hanımı kabak tatlısı yaparken bir gece önceden şekere yatırdığı kabakları pişirme esnasında su kullanır. Bu yanlıştır. Kabak tatlısını pişirmek için su kullanılmaz. Kendi suyunda pişer. Aksi takdirde kabak tatlısı erir ve şekerlenir.