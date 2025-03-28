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  4. Kabak tatlısının lezzetini kaçıran yanlış. Erimesine ve şekerlenmesine neden oluyor

Kabak tatlısının lezzetini kaçıran yanlış. Erimesine ve şekerlenmesine neden oluyor

Kabak tatlısı hazırlarken pek çok ev hanımın yaptığı yanlış. Bu hata kabak tatlısının erimesine ve şekerlenmesine neden oluyor.

Kabak tatlısının lezzetini kaçıran yanlış. Erimesine ve şekerlenmesine neden oluyor - Sayfa 1

Kabak tatlısı, bilhassa kış mevsiminde sofralarda bulunan geleneksel bir Türk tatlısıdır. Çoğunlukla bal kabağı, toz şeker ve arzuya göre limon suyu ile pişirilir. Kabaklar, üzerine şeker ilave edilerek bir süre bekletilir, böylelikle kendi suyunu bırakarak natürel bir şerbet meydana getirir.

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Kabak tatlısının lezzetini kaçıran yanlış. Erimesine ve şekerlenmesine neden oluyor - Sayfa 2

Yavaş yavaş pişirilmesi gereken kabaklar yumuşayınca ocaktan alınır ve isteğe göre fırınlanarak karamelleştirilir. Sunum yapılırken tahin, ceviz veya fındık ilave edilerek görsel şöleni artırılır. Hafif ve besleyici bir tatlı olan kabak tatlısı, hem sade hem de farklı ürünlerle zenginleştirilerek tüketilebilir.

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Kabak tatlısının lezzetini kaçıran yanlış. Erimesine ve şekerlenmesine neden oluyor - Sayfa 3

Ancak çoğu ev hanımı kabak tatlısı yaparken bir gece önceden şekere yatırdığı kabakları pişirme esnasında su kullanır. Bu yanlıştır. Kabak tatlısını pişirmek için su kullanılmaz. Kendi suyunda pişer. Aksi takdirde kabak tatlısı erir ve şekerlenir.

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Kabak tatlısının lezzetini kaçıran yanlış. Erimesine ve şekerlenmesine neden oluyor - Sayfa 4

PİŞİRMEK İÇİN SU EKLEMEYİN

Elizinn.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Öncelikle kabak dilimlendikten sonra bir gece şekerle birlikte aynı tencerede bekletilmelidir. Ek olarak kabak pişirmek için suya gerek yoktur. Ayrıca şerbetin kaynatılırken koyulaşması için kapağı bir süre açık bırakılır.

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