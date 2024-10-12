Kabarmaya doymayan pamuk * poğaça * tüyosu - Kıyır kıyır ve yumuşak oluyor
Ev yapımı * poğaça * hazırlarken yumuşak ve kıyır kıyır olması için uygulamanız gereken tüyo
Poğaçalar sabah kahvaltılarının olmazsa olmazları arasında yer alır. Doyurucu ve besleyici olduğu için tercih edilen poğaça farklı çeşitlerde hazırlanıyor.
Poğaçayı evde hazırlarken kabarması için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. Pastaneci sırları sayesindeki bu püf noktalarla poğaça hem kabaracak hem de yumuşacık olacak.
PUF PUF KABARAN POĞAÇA
Yumuşacık poğaça için gereken malzemeler şöyle:
- 2 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 paket yaş maya veya ( 2 kaşık kurumaya )
- 2 yumurta (akları hamura sarıları üstüne sürmek için )
YUMUŞACIK POĞAÇANIN HAZIRLANIŞI
Nefisyemektarifleri.com’un tarifine göre Süt, maya, su ve şeker önce maya erisin diye karıştırıp ( 5 ) dk kadar bekletilir.