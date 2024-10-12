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  4. Kabarmaya doymayan pamuk * poğaça * tüyosu - Kıyır kıyır ve yumuşak oluyor

Kabarmaya doymayan pamuk * poğaça * tüyosu - Kıyır kıyır ve yumuşak oluyor

Ev yapımı * poğaça * hazırlarken yumuşak ve kıyır kıyır olması için uygulamanız gereken tüyo

Kabarmaya doymayan pamuk * poğaça * tüyosu - Kıyır kıyır ve yumuşak oluyor - Sayfa 1

Poğaçalar sabah kahvaltılarının olmazsa olmazları arasında yer alır. Doyurucu ve besleyici olduğu için tercih edilen poğaça farklı çeşitlerde hazırlanıyor.

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Kabarmaya doymayan pamuk * poğaça * tüyosu - Kıyır kıyır ve yumuşak oluyor - Sayfa 2

Poğaçayı evde hazırlarken kabarması için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. Pastaneci sırları sayesindeki bu püf noktalarla poğaça hem kabaracak hem de yumuşacık olacak.

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Kabarmaya doymayan pamuk * poğaça * tüyosu - Kıyır kıyır ve yumuşak oluyor - Sayfa 3

PUF PUF KABARAN POĞAÇA

Yumuşacık poğaça için gereken malzemeler şöyle:

  • 2 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 paket yaş maya veya ( 2 kaşık kurumaya )
  • 2 yumurta (akları hamura sarıları üstüne sürmek için )
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Kabarmaya doymayan pamuk * poğaça * tüyosu - Kıyır kıyır ve yumuşak oluyor - Sayfa 4

YUMUŞACIK POĞAÇANIN HAZIRLANIŞI

Nefisyemektarifleri.com’un tarifine göre Süt, maya, su ve şeker önce maya erisin diye karıştırıp ( 5 ) dk kadar bekletilir.

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