Kabarmayan kekleri yastık gibi yapan tüyo ; Hamur kalıptan taşıyor

TAYVAN’DA CASTELLE KEKİNİ DE BÖYLE YAPIYORLAR

Mercimek, “Komşularımızla toplandığımızda bana keki nasıl kabarttığımı soruyorlar. Aslında yapılacak şey çok basit. Şeker ve yumurtayı çok çırpmak gerekiyor. Castelle kekleri de öyle hazırlanıyor. Şekerle yumurta çok çırpılınca olduğu yerde kabarıyor zaten.” dedi.