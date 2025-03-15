Kabarmayan kekleri yastık gibi yapan tüyo ; Hamur kalıptan taşıyor
Havuçlu, tarçınlı, üzümlü ya da sade… Nasıl kek yaparsanız yapın Tayvan keki olan Castelle gibi kabartmak bu püf noktasıyla mümkün
Ramazan ayında da olsak çayların yanına kek hazırlamak çok tercih ediliyor. Lezzetli olduğu için çok sevilen kekleri hazırlamak da kolay.
Browni kek haricinde çok fazla yorucu olmayan keki hazırlarken dikkat edilmesi gereken çok önemli 1 nokta var.
O da keki yastık gibi kabartabilmek. İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Ayşe Mercimek kendi kullandığı kek kabartma sırrını paylaştı.
TAYVAN’DA CASTELLE KEKİNİ DE BÖYLE YAPIYORLAR
Mercimek, “Komşularımızla toplandığımızda bana keki nasıl kabarttığımı soruyorlar. Aslında yapılacak şey çok basit. Şeker ve yumurtayı çok çırpmak gerekiyor. Castelle kekleri de öyle hazırlanıyor. Şekerle yumurta çok çırpılınca olduğu yerde kabarıyor zaten.” dedi.