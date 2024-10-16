Kabartma tozuna bile gerek kalmıyor. Kek bu tüyo sayesinde Ağrı Dağı gibi kabarıyor
Evde kek hazırlarken kabarması ve sönmemesi için uygulamanız gereken tüyo
Kek hazırlamak oldukça basittir. Fakat bazı lezzet püf noktalarını bilmek çok önemli. Hazırladığınız kekin güzelce kabarması için bilmeniz gereken bazı tüyolar var.
Ev hanımları kek hazırlarken genellikle kabartma tozu kullansa da bu tüyolar sayesinde ihtiyacınız kalmayacak. yemek.com’da yer alan bilgiye göre bilmeniz gereken o püf noktalar:
KEKİ KABARTAN 5 PÜF NOKTA
Kekin kabarması için bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı
Kek yapımı için kullanacağınız bütün malzemeler, terayağından ununa kadar en az yarım saat önceden oda sıcaklığına çıkarılmalı. Yumurta ve yağ için bu süre biraz daha uzun olabilir. Oda sıcaklığında olması, hem malzemelerin birbirleriyle iyi karışmaları açısından hem de kimyası açısından çok önemlidir.
Kekin kabarması için ince püf noktası: Şeker tamamen gözden kaybolana kadar çırpılmalı
Birçok kek tarifinin başlangıç noktası, şeker ve tereyağın çırpılmasıdır. Bu noktada şekerin tamamen gözden kaybolana dek bu işlemin devam etmesi kekin pişerken kabarması açısından çok önemlidir. Tereyağın oda sıcaklığında olması da şekerin daha hızlı erimesine yardımcı olacaktır.