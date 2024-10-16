Kabartma tozuna bile gerek kalmıyor. Kek bu tüyo sayesinde Ağrı Dağı gibi kabarıyor

KEKİ KABARTAN 5 PÜF NOKTA

Kekin kabarması için bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı

Kek yapımı için kullanacağınız bütün malzemeler, terayağından ununa kadar en az yarım saat önceden oda sıcaklığına çıkarılmalı. Yumurta ve yağ için bu süre biraz daha uzun olabilir. Oda sıcaklığında olması, hem malzemelerin birbirleriyle iyi karışmaları açısından hem de kimyası açısından çok önemlidir.