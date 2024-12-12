Kabuklarını çöpe atan pişman oluyor ; Kaynatıp 1 bardak içseniz kuru öksürüğü anında bitiriyor
A – E ve B1 ile B2 vitaminleri bakımından zengin olan * ceviz * bilim tarafından da onaylanan ceviz suyu kürü sayesinde kuru öksürüğü anında kesiyor.
Havalar soğudu ve küçük çocuklarda öksürük krizleri başladı. Bazı evlerde nem ve rutubet olması ya da gerektiği kadar ısınmaması nedeniyle bastıran öksürükler can sıkıcı olabiliyor.
Günlük belirli oranda tüketildiğinde stresi azaltarak bağırsakların temizlenmesini sağlayan ceviz, uyku düzenini korumaya da yardımcı oluyor.
ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESİYOR
Ceviz kabuğu suyunu içerseniz öksürüğü anında kesmiş olursunuz. Bu konu bilim tarafından da onaylanıyor. medicalpark.com.tr’deki bilgiye göre ceviz kabuğu suyunun faydaları şöyle sıralanıyor:
- Öksürük kesicidir
- Tırnakların güçlenmesine yardımcıdır
- Cilde iyi gelir
- Göz çevresindeki yorgun görünümü ortadan kaldırır
- Bağışıklığı güçlendirir