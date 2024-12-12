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  4. Kabuklarını çöpe atan pişman oluyor ; Kaynatıp 1 bardak içseniz kuru öksürüğü anında bitiriyor

Kabuklarını çöpe atan pişman oluyor ; Kaynatıp 1 bardak içseniz kuru öksürüğü anında bitiriyor

A – E ve B1 ile B2 vitaminleri bakımından zengin olan * ceviz * bilim tarafından da onaylanan ceviz suyu kürü sayesinde kuru öksürüğü anında kesiyor.

Kabuklarını çöpe atan pişman oluyor ; Kaynatıp 1 bardak içseniz kuru öksürüğü anında bitiriyor - Sayfa 1

Havalar soğudu ve küçük çocuklarda öksürük krizleri başladı. Bazı evlerde nem ve rutubet olması ya da gerektiği kadar ısınmaması nedeniyle bastıran öksürükler can sıkıcı olabiliyor.

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Kabuklarını çöpe atan pişman oluyor ; Kaynatıp 1 bardak içseniz kuru öksürüğü anında bitiriyor - Sayfa 2

Günlük belirli oranda tüketildiğinde stresi azaltarak bağırsakların temizlenmesini sağlayan ceviz, uyku düzenini korumaya da yardımcı oluyor.

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Kabuklarını çöpe atan pişman oluyor ; Kaynatıp 1 bardak içseniz kuru öksürüğü anında bitiriyor - Sayfa 3

ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESİYOR

Ceviz kabuğu suyunu içerseniz öksürüğü anında kesmiş olursunuz. Bu konu bilim tarafından da onaylanıyor. medicalpark.com.tr’deki bilgiye göre ceviz kabuğu suyunun faydaları şöyle sıralanıyor:

  • Öksürük kesicidir
  • Tırnakların güçlenmesine yardımcıdır
  • Cilde iyi gelir
  • Göz çevresindeki yorgun görünümü ortadan kaldırır
  • Bağışıklığı güçlendirir
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Kabuklarını çöpe atan pişman oluyor ; Kaynatıp 1 bardak içseniz kuru öksürüğü anında bitiriyor - Sayfa 4

Ayrıca bunların haricinde ceviz kabuğu suyu saça da sürülüyor. Böylece daha sağlıklı bir görüntü elde ediliyor. Ayrıca cilt ve saç bakımı için katkı sağlar. Tırnaklara sürülmesi ile tırnak bakımı gerçekleştirilir.

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