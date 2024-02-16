Kadınlara özel 650 bin TL faizsiz kredi: Kimler başvurabiliyor? Halkbank kadınlara 650 bin liralık faizsiz kredi imkanı vereceğini duyurdu. İşte faizsiz kredinin detayları ve başvuru şartları…

Halkbank, kadın girişimcilere yönelik başlattığı bu özel kredi kampanyası ile en az 300 bin TL, en çok ise 650 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor. 35 yaş detayı ise dikkat çekici bir özellik olarak ön plana çıkıyor. 1 | 7

Bankanın resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi‘ni tamamlayan ve 35 yaşını doldurmamış kişilere 300 bin TL’ye kadar kredi verilecek. Ayrıca, bu kampanyadan faydalanabilecek diğer detaylar şu şekilde sıralanıyor: 2 | 7

En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler için azami kredi limiti 650 bin TL. 3 | 7