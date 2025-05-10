Kafa dinlemek isteyenlerin az bildiği yer ; İstanbul’a sadece 2 saat uzakta.
Havaların ısınmasıyla evden çıkmayı fırsat bilenler İstanbul’a 2 saat uzaklıkta olan ve herkesin bilmediği bu adrese gidiyor.
Bahar yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladı. Arabası olanlar ise adeta soluğu dışarda almaya başladı.
Mangal ve piknik yapmak isteyenlere ormanlar akın ederken bir de gezilecek yerleri görmek isteyenler daha turistik bölgeleri tercih ediyor.
HERKESİN BİLMEDİĞİ GİZLİ KALAN NADİR YERLERDEN
gezinomi.com sitesinde yer alan gezilecek yerler listesinde Sakarya başta geliyor. İstanbul’a konum olarak yakın olan Sakarya piknikçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı
Sakarya şehir merkezinden aşağı yukarı 13 km uzaklıkta yer alan Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’na ulaşım; özel araçlar, taksiler ve toplu taşıma araçları aracılığı ile rahatça gerçekleştirilebilir.
Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, yılın her günü ve saati ziyaret edilebilmektedir.