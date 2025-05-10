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  4. Kafa dinlemek isteyenlerin az bildiği yer ; İstanbul’a sadece 2 saat uzakta.

Kafa dinlemek isteyenlerin az bildiği yer ; İstanbul’a sadece 2 saat uzakta.

Havaların ısınmasıyla evden çıkmayı fırsat bilenler İstanbul’a 2 saat uzaklıkta olan ve herkesin bilmediği bu adrese gidiyor.

Kafa dinlemek isteyenlerin az bildiği yer ; İstanbul’a sadece 2 saat uzakta. - Sayfa 1

Bahar yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladı. Arabası olanlar ise adeta soluğu dışarda almaya başladı.

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Kafa dinlemek isteyenlerin az bildiği yer ; İstanbul’a sadece 2 saat uzakta. - Sayfa 2

Mangal ve piknik yapmak isteyenlere ormanlar akın ederken bir de gezilecek yerleri görmek isteyenler daha turistik bölgeleri tercih ediyor.

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Kafa dinlemek isteyenlerin az bildiği yer ; İstanbul’a sadece 2 saat uzakta. - Sayfa 3

HERKESİN BİLMEDİĞİ GİZLİ KALAN NADİR YERLERDEN

gezinomi.com sitesinde yer alan gezilecek yerler listesinde Sakarya başta geliyor. İstanbul’a konum olarak yakın olan Sakarya piknikçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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Kafa dinlemek isteyenlerin az bildiği yer ; İstanbul’a sadece 2 saat uzakta. - Sayfa 4

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı

Sakarya şehir merkezinden aşağı yukarı 13 km uzaklıkta yer alan Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’na ulaşım; özel araçlar, taksiler ve toplu taşıma araçları aracılığı ile rahatça gerçekleştirilebilir.

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, yılın her günü ve saati ziyaret edilebilmektedir.

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