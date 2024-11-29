Kahvaltılarda tüketiliyor ama çoğu kişi farkını bilmiyor! Bakın hangi renk yumurta daha sağlıklıymış

Yumurta, yüksek besin değerleri sayesinde en çok ihtiyaç duyulan besinlerden biridir ve içerdiği bu değerler nedeniyle "muhteşem gıda" olarak kabul edilir. Besleyiciliği ve doyuruculuğunun yanı sıra uygun ücreti ile tavuk yumurtası, afiyetli bir hayatın önemli bir birleşeni olarak gösterilmektedir. Peki iyi ama marketlerde şarküterilerde gördüğümüz yumurtalardan hangisi daha faydalı, kahverengi mi yoksa beyaz mı? İşte ayrıntılar...