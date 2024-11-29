Kahvaltılarda tüketiliyor ama çoğu kişi farkını bilmiyor! Bakın hangi renk yumurta daha sağlıklıymış
Tavuk yumurtası, protein başta olmak üzere birçok bakımdan vücüdumuzun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini taşır. Bu nedenle düzenli tüketilmesi beslenme uzmanları tarafından önerilir. Peki kahverengi yumurta mı yoksa beyaz yumurta mı daha faydalı? İşte cevabı
Yumurta, yüksek besin değerleri sayesinde en çok ihtiyaç duyulan besinlerden biridir ve içerdiği bu değerler nedeniyle "muhteşem gıda" olarak kabul edilir. Besleyiciliği ve doyuruculuğunun yanı sıra uygun ücreti ile tavuk yumurtası, afiyetli bir hayatın önemli bir birleşeni olarak gösterilmektedir. Peki iyi ama marketlerde şarküterilerde gördüğümüz yumurtalardan hangisi daha faydalı, kahverengi mi yoksa beyaz mı? İşte ayrıntılar...
Yumurta, yüksek kaliteli protein değeri, vitamin ve minerallerle sağlığımız için son derece faydalı bir üründür. Kas güçlenmesini destekleyen ve enerhi veren tam bir protein deposudur.
Özellikle yumurtanın besin değeri içerisinde yer alan B12 vitamini, sinir sisteminin doğru işlemesinde etkili olur ve kan hücrelerinin üretimini destekler. Aynı zamanda, A vitamini ile göz sağlığına katkıda bulunur ve D vitamini ile kemikleri kuvvetlendirir.