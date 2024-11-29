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  4. Kahvaltılarda tüketiliyor ama çoğu kişi farkını bilmiyor! Bakın hangi renk yumurta daha sağlıklıymış

Kahvaltılarda tüketiliyor ama çoğu kişi farkını bilmiyor! Bakın hangi renk yumurta daha sağlıklıymış

Tavuk yumurtası, protein başta olmak üzere birçok bakımdan vücüdumuzun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini taşır. Bu nedenle düzenli tüketilmesi beslenme uzmanları tarafından önerilir. Peki kahverengi yumurta mı yoksa beyaz yumurta mı daha faydalı? İşte cevabı

Kahvaltılarda tüketiliyor ama çoğu kişi farkını bilmiyor! Bakın hangi renk yumurta daha sağlıklıymış - Sayfa 1

Yumurta, yüksek besin değerleri sayesinde en çok ihtiyaç duyulan besinlerden biridir ve içerdiği bu değerler nedeniyle "muhteşem gıda" olarak kabul edilir. Besleyiciliği ve doyuruculuğunun yanı sıra uygun ücreti ile tavuk yumurtası, afiyetli bir hayatın önemli bir birleşeni olarak gösterilmektedir. Peki iyi ama marketlerde şarküterilerde gördüğümüz yumurtalardan hangisi daha faydalı, kahverengi mi yoksa beyaz mı? İşte ayrıntılar...

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Kahvaltılarda tüketiliyor ama çoğu kişi farkını bilmiyor! Bakın hangi renk yumurta daha sağlıklıymış - Sayfa 2

Yumurta, yüksek kaliteli protein değeri, vitamin ve minerallerle sağlığımız için son derece faydalı bir üründür. Kas güçlenmesini destekleyen ve enerhi veren tam bir protein deposudur.

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Kahvaltılarda tüketiliyor ama çoğu kişi farkını bilmiyor! Bakın hangi renk yumurta daha sağlıklıymış - Sayfa 3

Özellikle yumurtanın besin değeri içerisinde yer alan B12 vitamini, sinir sisteminin doğru işlemesinde etkili olur ve kan hücrelerinin üretimini destekler. Aynı zamanda, A vitamini ile göz sağlığına katkıda bulunur ve D vitamini ile kemikleri kuvvetlendirir.

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Kahvaltılarda tüketiliyor ama çoğu kişi farkını bilmiyor! Bakın hangi renk yumurta daha sağlıklıymış - Sayfa 4

Yumurtanın içerisinde bulunan kolin maddesi, beyin işlevini iyileştirir ve keskin brir hafızaya sahip olmanıza katkı sunar. Yine antioksidan kabiliyetleri taşıyan lutein ve zeaksantin gözleri, dejeneratif rahatsızlıklara karşı muhafaza eder.

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