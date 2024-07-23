Kalbe iyi gelen besinler

Kalp sağlığını koruyan besinler

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği tam bir magnezyum deposudur. Her gün yarım çay bardağı kadar kabak çekirdeği tüketildiğinde günlük magnezyum ihtiyacını karşılanır ve kalp krizi ve felç gibi hastalıkları önler.