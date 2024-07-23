Kalbe iyi gelen besinler
Kalp, en hayati organlarımızdan biri. Kalbimize iyi bakmak için de sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek, kalp hastalığına yakalanma riskini azaltmaya ve kilo almayı engellemeye yardımcı olur. Böylece diyabet ve yüksek tansiyon hastası olma riski minimuma iner. Peki, kalp sağlığına iyi gelen besinler nelerdir? İşte detaylar...
Kalp sağlığını koruyan besinler
Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği tam bir magnezyum deposudur. Her gün yarım çay bardağı kadar kabak çekirdeği tüketildiğinde günlük magnezyum ihtiyacını karşılanır ve kalp krizi ve felç gibi hastalıkları önler.
Semizotu
Semizotu yüksek miktarda omega 3 içererek kalp sağlığını destekler. Semizotunun düzenli tüketilmesi kandaki kolesterolü normal seviyede tutar, kalp krizi geçirme riskini en aza indirir.
Avokado
Tekli doymamış yağlar, lif, potasyum bakımından zengin olan avokado, yüksek kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını korur.
Ceviz, badem ve fıstık
Ceviz, badem ve fındık kandaki kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün artmasına fayda sağlayarak kalp sağlığını destekler ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir.