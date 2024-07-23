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Kalbe iyi gelen besinler

Kalp, en hayati organlarımızdan biri. Kalbimize iyi bakmak için de sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek, kalp hastalığına yakalanma riskini azaltmaya ve kilo almayı engellemeye yardımcı olur. Böylece diyabet ve yüksek tansiyon hastası olma riski minimuma iner. Peki, kalp sağlığına iyi gelen besinler nelerdir? İşte detaylar...

Kalbe iyi gelen besinler - Sayfa 1

Kalp sağlığını koruyan besinler

Kabak çekirdeği

 Kabak çekirdeği tam bir magnezyum deposudur. Her gün yarım çay bardağı kadar kabak çekirdeği tüketildiğinde günlük magnezyum ihtiyacını karşılanır ve kalp krizi ve felç gibi hastalıkları önler.

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Kalbe iyi gelen besinler - Sayfa 2

Semizotu

Semizotu yüksek miktarda omega 3 içererek kalp sağlığını destekler. Semizotunun düzenli tüketilmesi kandaki kolesterolü normal seviyede tutar, kalp krizi geçirme riskini en aza indirir.

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Kalbe iyi gelen besinler - Sayfa 3

Avokado

Tekli doymamış yağlar, lif, potasyum bakımından zengin olan avokado, yüksek kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını korur.

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Kalbe iyi gelen besinler - Sayfa 4

Ceviz, badem ve fıstık

Ceviz, badem ve fındık kandaki kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün artmasına fayda sağlayarak kalp sağlığını destekler ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir.

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