Kalbinizin sesini dinleyin: Hangi sinyaller acil müdahale gerektirir?
Kalp ağrısı, çoğu zaman hafife alınabilen, aslında acil tıbbi müdahale gerektirebilen ciddi bir belirtidir. Göğüs bölgesinde hissedilen her ağrı kalp krizi olmasa da, potansiyel riskleri göz ardı etmemek hayati önem taşır. Peki, kalp ağrısıyla karşılaştığımızda ne zaman doktora başvurmalıyız? Detaylar haberimizde...
Acil durum sinyalleri
Eğer aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçını aynı anda yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden ambulansı aramalısınız.
Göğüste şiddetli ve baskı tarzında ağrı
Genellikle göğsün ortasında veya sol tarafında hissedilen, sanki göğsünüzün üzerine bir fil oturmuş gibi baskı yapan bir ağrı. Bu ağrı, birkaç dakikadan uzun sürebilir veya gelip gidebilir.
Ağrının yayılımı
Ağrının sol kola (özellikle sol omuza, çeneye, sırt veya mideye) yayılması. Kadınlarda bu yayılım sırt veya mide ağrısı şeklinde daha belirgin olabilir.
Nefes darlığı
Ani başlayan nefes almakta zorluk veya nefes yetmezliği hissi önemli bir belirtidir.