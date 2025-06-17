Kalbinizin sesini dinleyin: Hangi sinyaller acil müdahale gerektirir?

Acil durum sinyalleri

Eğer aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçını aynı anda yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden ambulansı aramalısınız.

Göğüste şiddetli ve baskı tarzında ağrı

Genellikle göğsün ortasında veya sol tarafında hissedilen, sanki göğsünüzün üzerine bir fil oturmuş gibi baskı yapan bir ağrı. Bu ağrı, birkaç dakikadan uzun sürebilir veya gelip gidebilir.