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  4. Kalıcı görme kaybına neden olabiliyor! Göz tansiyonu nedir?

Kalıcı görme kaybına neden olabiliyor! Göz tansiyonu nedir?

Göz içi basıncının yüksek olması sonucu optik sinir hasarına ve görme kaybına neden olan göz hastalığına “göz tansiyonu” denir. Göz tansiyonunun tıptaki adı “glokom”dur. Göz tansiyonu sinsi bir hastalıktır ve yavaş ilerler. Müdahale edilmediğinde ise kalıcı görme kaybına neden olur. Peki, göz tansiyonunun belirtileri nelerdir? Göz tansiyonunun normal aralığı kaçtır? İşte, göz tansiyonuna ilişkin detaylar...

Kalıcı görme kaybına neden olabiliyor! Göz tansiyonu nedir? - Sayfa 1

Göz tansiyonu (glokom) nedir?

Göz tansiyonu, göz içi basıncının sıklıkla yükselmesi nedeniyle görme sinirinin zarar görmesidir. Tıpta “glokom”, halk arasında ise “karasu hastalığı” olarak adlandırılır.

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Kalıcı görme kaybına neden olabiliyor! Göz tansiyonu nedir? - Sayfa 2

Göz tansiyonunun normal aralığı kaçtır?

Göz tansiyonunun normal aralığı 11- 21 mm Hg olarak kabul edilir.

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Kalıcı görme kaybına neden olabiliyor! Göz tansiyonu nedir? - Sayfa 3

Göz tansiyonunun nedenleri nelerdir?

Göz tansiyonunun nedenleri;

Genetik

Uzun süren kortizon tedavisi

Göz içi iltihabı

Göz içi kanamaları

40 yaş ve üzeri olmak

Şeker hastalığı

Hipertansiyon ya da hipotansiyon

Yüksek miyopi ya da hipermetropi

Göz yaralanmaları

Migren

Kansızlık olarak sıralanabilir.

 

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Kalıcı görme kaybına neden olabiliyor! Göz tansiyonu nedir? - Sayfa 4

Göz tansiyonunun belirtileri nelerdir?

Sabahları belirginleşen baş ağrıları

Bulanık görme

Geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi

Göz çevresinde hassasiyet

Gözlerde kızarıklık

Gözlerde gerginlik hissi

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