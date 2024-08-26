Kalıcı görme kaybına neden olabiliyor! Göz tansiyonu nedir?
Göz içi basıncının yüksek olması sonucu optik sinir hasarına ve görme kaybına neden olan göz hastalığına “göz tansiyonu” denir. Göz tansiyonunun tıptaki adı “glokom”dur. Göz tansiyonu sinsi bir hastalıktır ve yavaş ilerler. Müdahale edilmediğinde ise kalıcı görme kaybına neden olur. Peki, göz tansiyonunun belirtileri nelerdir? Göz tansiyonunun normal aralığı kaçtır? İşte, göz tansiyonuna ilişkin detaylar...
Göz tansiyonu (glokom) nedir?
Göz tansiyonu, göz içi basıncının sıklıkla yükselmesi nedeniyle görme sinirinin zarar görmesidir. Tıpta “glokom”, halk arasında ise “karasu hastalığı” olarak adlandırılır.
Göz tansiyonunun normal aralığı kaçtır?
Göz tansiyonunun normal aralığı 11- 21 mm Hg olarak kabul edilir.
Göz tansiyonunun nedenleri nelerdir?
Göz tansiyonunun nedenleri;
Genetik
Uzun süren kortizon tedavisi
Göz içi iltihabı
Göz içi kanamaları
40 yaş ve üzeri olmak
Şeker hastalığı
Hipertansiyon ya da hipotansiyon
Yüksek miyopi ya da hipermetropi
Göz yaralanmaları
Migren
Kansızlık olarak sıralanabilir.
Göz tansiyonunun belirtileri nelerdir?
Sabahları belirginleşen baş ağrıları
Bulanık görme
Geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi
Göz çevresinde hassasiyet
Gözlerde kızarıklık
Gözlerde gerginlik hissi