Kalın bağırsak kanseri sinsi ilerliyor: Bu belirtileri göz ardı etmeyin!
Kalın bağırsak kanseri çoğu zaman belirti vermeden ilerliyor. Uzmanlar, özellikle bağırsak alışkanlıklarında yaşanan değişimlerin erken teşhis açısından kritik olduğunu vurguluyor.
"KALIN BAĞIRSAK KANSERİ ERKEN EVREDE BELİRTİ VERMEDEN İLERLEYEBİLİR"
Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Genel Cerrahi bölümünden Profesör Doktor Mustafa Ateş, hastalığın çoğu zaman erken dönemde belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek, “Kalın bağırsak kanseri erken evrede belirti vermeden ilerleyebilir” ifadelerini kullanıyor.
BAĞIRSAK ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİME DİKKAT
Profesör Doktor Ateş, uzun süren kabızlık ya da ishal gibi değişimlerin önemsenmesi gerektiğini belirtiyor. “Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik en sık görülen belirtiler arasında yer alır” diyerek hastaların bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguluyor.
DIŞKI ŞEKLİNDEKİ FARKLILIK UYARI OLABİLİR
Profesör Doktor Ateş, dışkı formunda görülen değişimlerin de dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor. “Dışkının incelmesi, bağırsakta daralma olduğunu gösterebilir” sözleriyle bu durumun önemine işaret ediyor.