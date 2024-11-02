Kalori hesabı yapmak doğru bir yöntem mi?
Besinlerde bulunan enerji miktarını ölçmek için kullanılan birime “kalori” denir. Kalori hesabı yapmak, özellikle kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu bir yöntemdir. Peki, kalori hesabı yapmak etkili ve doğru bir yöntem mi? İşte detaylar…
Kalori, bir enerji birimidir. Kilo verme süreci, kalori hesabı yapmak gibi bazı prensipler etrafında döner. Çünkü temel olarak harcanan kalorinin alınan kaloriden fazla olması gerekir. Peki, kalori hesabı yapmak doğru mu?
BBC’nin aktardığına göre bazı uzmanlar kalori sayımının demode bir yöntem olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, farklı gıdaların aynı miktarda enerji sağlamasına rağmen sağlığa faydalarının ve besin değerlerinin farklı olması.
Genetikçi Giles Yeo, "Aslında kalorileri yemiyoruz; yemek yiyoruz ve vücudumuz bu kalorileri açığa çıkarmak için çalışıyor. Havuç, çörek ya da biftek vücudunuzun gıdaların kalorilerini açığa çıkarmak için ne yediğinize bağlı olarak farklı derecelerde çalışması gerekir." diyor.