Kalp büyümesi sessiz ilerliyor! Belirtiler göz ardı edilmemeli

KALP BÜYÜMESİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Uzmanlar, kalp büyümesinin teşhisinde en etkili yöntemlerden birinin Ekokardiyografi (EKO) olduğunu belirtiyor. Bu yöntemle kalbin yapısı detaylı bir şekilde incelenebiliyor ve büyüme olup olmadığı tespit edilebiliyor. Ayrıca EKG ve akciğer grafisi gibi testler de tanıda yardımcı oluyor.