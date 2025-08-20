Kalp büyümesi sessiz ilerliyor! Belirtiler göz ardı edilmemeli
Kalp hastalıkları dünya genelinde en sık görülen hastalıklar arasında yer alırken, özellikle kalp büyümesi (kardiyomegali) toplumda yeterince bilinmeyen ancak ciddi sonuçlar doğurabilen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu durumun çoğu zaman sessizce ilerlediğini ve belirti vermeden ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini belirtiyor.
KALP BÜYÜMESİ NEDİR?
Kalp büyümesi, kalp kasının normalden büyük hale gelmesidir. Bu büyüme, kalbin daha sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, kalbin daha fazla zorlandığını ve işlevini tam olarak yerine getiremediğini gösteriyor. Bu durum genellikle başka sağlık problemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Kalp büyümesinin nedenleri neler?
Yüksek tansiyon, kalp kapakçığı bozuklukları, kalp yetmezliği ve doğumsal kalp hastalıkları kalp büyümesinin en sık görülen nedenleri arasında. Ayrıca uzun süreli stres, alkol kullanımı, bazı enfeksiyonlar ve genetik faktörler de kalp kasının genişlemesine yol açabiliyor.
BU BELİRTİLERE DİKKAT?
Kalp büyümesinin belirtileri kişiden kişiye değişebiliyor. En yaygın belirtiler arasında nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı, bacak ve ayak bileklerinde şişlik yer alıyor. Ancak bu belirtiler çoğu zaman başka sağlık sorunlarıyla karıştırılabiliyor ya da hiç belirti vermeyebiliyor. Bu durum da erken teşhisi zorlaştırıyor.
KALP BÜYÜMESİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Uzmanlar, kalp büyümesinin teşhisinde en etkili yöntemlerden birinin Ekokardiyografi (EKO) olduğunu belirtiyor. Bu yöntemle kalbin yapısı detaylı bir şekilde incelenebiliyor ve büyüme olup olmadığı tespit edilebiliyor. Ayrıca EKG ve akciğer grafisi gibi testler de tanıda yardımcı oluyor.