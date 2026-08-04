Kalp damarlarını içeriden yıkıyor: Haftada 2 gün pırasa tüketmenin kalbe sağladığı 8 kritik fayda!

YÜKSEK POTASYUM İLE TANSİYON BASKISINI HAFİFLETİN

Pırasanın içinde bol miktarda bulunan potasyum minerali, kan basıncını ideal dengede tutarak hayati tansiyon krizlerinin önüne geçen doğal bir regülatördür. Vücuttaki fazla sodyumu, yani tuzu idrar yoluyla dışarı atarak damar içi basıncı düşürür ve böylece yüksek tansiyon şikayeti olan bireyler için harika bir koruma kalkanı oluşturur. Kan damarlarının gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı olarak kalbin üzerindeki aşırı yükü hafifletir. Bu dengeli sıvı sirkülasyonu, tansiyonun ani ve tehlikeli dalgalanmalarını tamamen engeller. Düzenli tüketildiğinde kalbi yoran o basınç hissi ortadan kalkar.