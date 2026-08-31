Kalp krizi riskini azaltmak için aslında ne kadar uyumak gerekiyor? Koreli uzmanlar uyardı
Kalp krizi riski dünya çapında her geçen gün artıyor. Yakın zamanda Cem Yılmaz’ın da geçirdiği krizin ardından sosyal medya, asparagas haberlerle çalkalanıyor. Koreli uzmanlar ise, kalp sağlığı için uyku süresine dikkat çekti.
Özellikle pandemi süreci sonrası kalp krizi vakaları ciddi oranda arttı. Kimileri bunu aşılara bağlarken, kimileri ise yaşam tarzına bağlıyor. Ancak gerçek şu ki, dünya çapında kalp krizi riski artık daha genç yaşlara kadar inmeye başladı.
Henüz kısa süre önce ünlü komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirmiş, sevenlerine kısa süreli de olsa panik yaşatmıştı. Yılmaz’ın şu an sağlık durumu iyi ve gerekli müdahale erkenden yapıldı.
Konu kalp krizinden açılmışken, yaşam tarzı en önemli faktörlerden biri. Bunlar arasında uyku da ilk üç faktör arasında yer alıyor. Peki uzmanlar bu konuda neler diyor? Koreli araştırmacılar, uzun yıllar süren çalışmanın ardından önemli bir sonuca ulaştı.