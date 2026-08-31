Kalp krizi riskini azaltmak için aslında ne kadar uyumak gerekiyor? Koreli uzmanlar uyardı

Özellikle pandemi süreci sonrası kalp krizi vakaları ciddi oranda arttı. Kimileri bunu aşılara bağlarken, kimileri ise yaşam tarzına bağlıyor. Ancak gerçek şu ki, dünya çapında kalp krizi riski artık daha genç yaşlara kadar inmeye başladı.