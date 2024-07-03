  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Kalp krizinde bu belirtilere dikkat!

Kalp krizinde bu belirtilere dikkat!

Miyokard enfarktüsü olarak da bilinen kalp krizi, kalp kasının bir kısmına oksijen getiren kan akışının aniden engellenmesiyle meydana gelir. Kan akışının ne kadar süreyle kesildiğine bağlı olarak hasar hafif ya da şiddetli olabilir. Peki, kalp krizinin belirtileri ve nedenleri nelerdir? İşte, kalp krizine dair detaylar…

Kalp krizinde bu belirtilere dikkat! - Sayfa 1

Kalp krizinin belirtileri nelerdir?

Kalp krizinin belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Göğüste şiddetli ağrı veya sıkışma

Çene, boyun, sol kol ve sırtta ağrı

Nefes darlığı

 Terleme

 Bulantı ve kusma

 Çarpıntı

 Soğuk terleme

 Mide bulantısı

 Yorgunluk

 Baş dönmesi

 Bilinç kaybı

1 | 4
Kalp krizinde bu belirtilere dikkat! - Sayfa 2

Kalp krizi nedenleri nelerdir?

Kalp krizinin en yaygın nedeni, aterosklerozdur. Ateroskleroz, kan damarlarının duvarlarında plak birikmesi ile oluşan bir durumdur. Diğer nedenler ise şunlardır:

Koroner arter spazmı

Yüksek tansiyon (Hipertansiyon)

Kolesterol yüksekliği

Diyabet

Kan damarlarında yırtık

Ailede kalp hastalığı yaşayan kişilerin varlığı

Sağlıksız beslenme

Tütün ürünü kullanmak

Erkeklerde 45 yaş üzeri, kadınlarda 55 yaş üzeri olmak

Fiziksel aktivite eksikliği

2 | 4
Kalp krizinde bu belirtilere dikkat! - Sayfa 3

Kalp krizi nasıl teşhis edilir?

Kalp krizi teşhisinde yararlanılan tetkikler şunlardır:

Elektrokardiyografi (EKG)

 Kan testleri

 Kalp anjiyografisi

 Kalp ultrasonografisi

 Kardiyak MR

3 | 4
Kalp krizinde bu belirtilere dikkat! - Sayfa 4

Kalp krizinin tedavisi nasıldır?

Kalp krizi nedeniyle hastaneye gelen hastaya gerekli acil tedaviler uygulandıktan sonra hasta kardiyoloji uzmanına yönlendirilir ve kardiyoloji uzmanı gerekli gördüğü durumda hastanın damarlarını kontrol etmek amacıyla anjiyo yapabilir. Anjiyo sonucuna göre ilaçla tedavi ya da cerrahi işlem olup olmayacağı yine kardiyoloji uzmanı tarafından belirlenir.

4 | 4