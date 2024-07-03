Kalp krizinde bu belirtilere dikkat!

Kalp krizinin tedavisi nasıldır?

Kalp krizi nedeniyle hastaneye gelen hastaya gerekli acil tedaviler uygulandıktan sonra hasta kardiyoloji uzmanına yönlendirilir ve kardiyoloji uzmanı gerekli gördüğü durumda hastanın damarlarını kontrol etmek amacıyla anjiyo yapabilir. Anjiyo sonucuna göre ilaçla tedavi ya da cerrahi işlem olup olmayacağı yine kardiyoloji uzmanı tarafından belirlenir.