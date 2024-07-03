Kalp krizinde bu belirtilere dikkat!
Miyokard enfarktüsü olarak da bilinen kalp krizi, kalp kasının bir kısmına oksijen getiren kan akışının aniden engellenmesiyle meydana gelir. Kan akışının ne kadar süreyle kesildiğine bağlı olarak hasar hafif ya da şiddetli olabilir. Peki, kalp krizinin belirtileri ve nedenleri nelerdir? İşte, kalp krizine dair detaylar…
Kalp krizinin belirtileri nelerdir?
Kalp krizinin belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Göğüste şiddetli ağrı veya sıkışma
Çene, boyun, sol kol ve sırtta ağrı
Nefes darlığı
Terleme
Bulantı ve kusma
Çarpıntı
Soğuk terleme
Mide bulantısı
Yorgunluk
Baş dönmesi
Bilinç kaybı
Kalp krizi nedenleri nelerdir?
Kalp krizinin en yaygın nedeni, aterosklerozdur. Ateroskleroz, kan damarlarının duvarlarında plak birikmesi ile oluşan bir durumdur. Diğer nedenler ise şunlardır:
Koroner arter spazmı
Yüksek tansiyon (Hipertansiyon)
Kolesterol yüksekliği
Diyabet
Kan damarlarında yırtık
Ailede kalp hastalığı yaşayan kişilerin varlığı
Sağlıksız beslenme
Tütün ürünü kullanmak
Erkeklerde 45 yaş üzeri, kadınlarda 55 yaş üzeri olmak
Fiziksel aktivite eksikliği
Kalp krizi nasıl teşhis edilir?
Kalp krizi teşhisinde yararlanılan tetkikler şunlardır:
Elektrokardiyografi (EKG)
Kan testleri
Kalp anjiyografisi
Kalp ultrasonografisi
Kardiyak MR
Kalp krizinin tedavisi nasıldır?
Kalp krizi nedeniyle hastaneye gelen hastaya gerekli acil tedaviler uygulandıktan sonra hasta kardiyoloji uzmanına yönlendirilir ve kardiyoloji uzmanı gerekli gördüğü durumda hastanın damarlarını kontrol etmek amacıyla anjiyo yapabilir. Anjiyo sonucuna göre ilaçla tedavi ya da cerrahi işlem olup olmayacağı yine kardiyoloji uzmanı tarafından belirlenir.