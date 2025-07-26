Kalp krizinin 7 sinsi belirtisi: Hayat kurtaran ipuçları!

Kalp krizinin 7 sinsi belirtisi

1-) Göğüs ağrısına eşlik eden göğüste rahatsızlık hissi

Kalp krizinin en bilinen belirtisi genellikle şiddetli bir göğüs ağrısı olarak algılanır. Ancak durum her zaman bu kadar açık olmayabilir. Bazı kalp krizi vakalarında, bıçak saplanır gibi keskin bir ağrı yerine, göğüste daha çok bir baskı, sıkışma, dolgunluk veya hatta yanma hissi ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlık, hafif bir başlangıç yapıp zamanla şiddetlenebilir veya belirli aralıklarla gelip gidebilir, bu da kişide "geçici bir şey" yanılsaması yaratabilir. Genellikle göğüs kemiğinin arkasında hissedilen bu baskı, bazen mide ekşimesi veya kas spazmı gibi başka durumlarla karıştırılabilir, bu da tanı konulmasını geciktirebilir. Özellikle bu his, fiziksel aktivite sırasında artıyor ve dinlenmeyle azalıyorsa, kalp kaynaklı olma ihtimali yüksektir.