Kalp sağlığı için 32 dakika kuralı: Haftada 1 gün bile yetiyor; daha zinde ve sağlıklı tutuyor
Kalp krizi vakaları her yıl artış kaydediyor. Genelde kronik problemi olanlarda görülse de, sigara kullanımı stres ve diğer etkenler de önemli rol oynuyor. Uzmanlar, haftada 1 günlük aktivite ile kalp sağlığını korumanın püf noktalarını paylaştı.
Dayanıklılığı artırmak, kalp sağlığını desteklemek ve yaşam süresini uzatmak için odaklanılması gereken en önemli kriterlerden biri sağlıklı yaşamdır. Dünya çapında özellikle koronavirüs dönemiyle birlikte kalp krizi vakaları artmaya başladı.
Elbette her şeyi korona veya aşıya bağlamak da bilime göre doğru değil. Zira insanların günlük hayatta yiyip içtiklerinin yanı sıra, egzersiz veya diğer spor aktivitelerini yapmaması da vakaların artmasındaki aktörlerden biri.