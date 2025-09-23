  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Kalp sağlığı için 32 dakika kuralı: Haftada 1 gün bile yetiyor; daha zinde ve sağlıklı tutuyor

Kalp sağlığı için 32 dakika kuralı: Haftada 1 gün bile yetiyor; daha zinde ve sağlıklı tutuyor

Kalp krizi vakaları her yıl artış kaydediyor. Genelde kronik problemi olanlarda görülse de, sigara kullanımı stres ve diğer etkenler de önemli rol oynuyor. Uzmanlar, haftada 1 günlük aktivite ile kalp sağlığını korumanın püf noktalarını paylaştı.

Kalp sağlığı için 32 dakika kuralı: Haftada 1 gün bile yetiyor; daha zinde ve sağlıklı tutuyor - Sayfa 1

Dayanıklılığı artırmak, kalp sağlığını desteklemek ve yaşam süresini uzatmak için odaklanılması gereken en önemli kriterlerden biri sağlıklı yaşamdır. Dünya çapında özellikle koronavirüs dönemiyle birlikte kalp krizi vakaları artmaya başladı.

1 | 10
Kalp sağlığı için 32 dakika kuralı: Haftada 1 gün bile yetiyor; daha zinde ve sağlıklı tutuyor - Sayfa 2

Elbette her şeyi korona veya aşıya bağlamak da bilime göre doğru değil. Zira insanların günlük hayatta yiyip içtiklerinin yanı sıra, egzersiz veya diğer spor aktivitelerini yapmaması da vakaların artmasındaki aktörlerden biri.

2 | 10
Kalp sağlığı için 32 dakika kuralı: Haftada 1 gün bile yetiyor; daha zinde ve sağlıklı tutuyor - Sayfa 3

En önemlisi sigara ve diğer tütün ürünü kullanmak da kalp krizinde başı çeken nedenlerden. 

3 | 10
Kalp sağlığı için 32 dakika kuralı: Haftada 1 gün bile yetiyor; daha zinde ve sağlıklı tutuyor - Sayfa 4

Uzmanlar yıllardır sigara ve diğer tütün ürünlerinin damarları tıkadığını, inme ve kalp krizinin nedenlerinden biri olduğunu söylüyor. Ancak sadece sigara ve tütün ürünlerini bırakmak da yetmiyor.

4 | 10