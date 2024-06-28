Kamyonu dolduran emekliler bu 5 ile taşınıyor - Akın akın göçün nedeni belli oldu
Hem ekonomik bakımdan daha rahat hem de deprem korkusundan uzak yaşamak isteyen emekliler için bu 5 il yaşam kalitesini artıran birçok avantaja sahip.
Kamyonu dolduran emekliler İstanbul'u terk etmeye başladı. Nereye mi gidiyorlar? En çok tercih edilen illerin başında Konya geliyor. Sebebi ise deprem korkusu. Ancak bu göç sadece Konya ile sınırlı değil. Ununu eleyip, eleğini asan emekliler ömürlerinin geri kalan yıllarını mali bakımdan rahat ve deprem korkusundan uzak yerlerde geçirmek istiyorlar. Bu bakımdan Türkiye'de en az deprem olan illerin başında gelen Konya, emekliler tarafından en çok tercih edilen illerden. Ensonhaber.com sitesinde paylaşılan habere göre, İzmir 1 milyon 176 bin 709, Bursa 720 bin 435, Antalya 495 bin 70, Konya 393 bin 837 emekli yaşıyor.
1 - İZMİR
İzmir, Türkiye'nin batısında yer alan ve Ege Denizi'ne kıyısı olan büyük bir şehirdir. Tarihi M.Ö. 3000'lere kadar uzanan İzmir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Günümüzde, modern yapıları, geniş sahil şeridi ve hareketli sosyal yaşamıyla tanınan şehir, aynı zamanda önemli bir ticaret ve liman merkezidir. İzmir, sıcak iklimi, güzel plajları ve lezzetli Ege mutfağıyla hem yerli hem de yabancı turistler için popüler bir destinasyondur. Şehirdeki en önemli tarihi yapılar arasında İzmir Saat Kulesi, Kadifekale ve antik Smyrna kalıntıları bulunmaktadır.
2 - BURSA
Bursa, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan ve Marmara Bölgesi'nde bulunan tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, tarihi camileri, hanları ve kaplıcaları ile ünlüdür. Ulu Camii, Yeşil Türbe ve Cumalıkızık Köyü gibi önemli turistik yerlere ev sahipliği yapar. Ayrıca, Uludağ Kayak Merkezi de kış turizmi açısından popüler bir destinasyondur. Bursa, aynı zamanda Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biridir ve otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerinde önemli üretim merkezlerine sahiptir. Bu özellikleriyle Bursa, hem tarihi ve kültürel mirası hem de ekonomik potansiyeli ile dikkat çeken bir şehir olarak öne çıkar.
3 - ANTALYA
Wikipedia.org sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya şehri, 1980 yılından sonra uygun iklim koşulları ve turizm etkinlikleri nedeniyle hızla gelişmiş ve buna paralel olarak il de günümüzde Türkiye'nin en kalabalık beşinci ili olmuştur. Antalya'da ekonomik hayat büyük oranda ticaret, tarım ve turizme dayalıdır.