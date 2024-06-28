Kamyonu dolduran emekliler bu 5 ile taşınıyor - Akın akın göçün nedeni belli oldu

Kamyonu dolduran emekliler İstanbul'u terk etmeye başladı. Nereye mi gidiyorlar? En çok tercih edilen illerin başında Konya geliyor. Sebebi ise deprem korkusu. Ancak bu göç sadece Konya ile sınırlı değil. Ununu eleyip, eleğini asan emekliler ömürlerinin geri kalan yıllarını mali bakımdan rahat ve deprem korkusundan uzak yerlerde geçirmek istiyorlar. Bu bakımdan Türkiye'de en az deprem olan illerin başında gelen Konya, emekliler tarafından en çok tercih edilen illerden. Ensonhaber.com sitesinde paylaşılan habere göre, İzmir 1 milyon 176 bin 709, Bursa 720 bin 435, Antalya 495 bin 70, Konya 393 bin 837 emekli yaşıyor.