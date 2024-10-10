Kan Grubu Listede Olanlar Dikkat – Yorgunluğun Nedeni Olabilir ; IQ ile Zeka Seviyesini Etkiliyor
Kan gruplarına göre insanların IQ seviyesi ile zeka düzeyi belli oluyor. Japonlar’ın ise bu konuya ilişkin yeni araştırması dikkati çekti.
Kişilerin kan grupları zeka seviyeleriyle doğrudan ilişkili olarak biliniyor. Kan gruplarının özelliklerine göre karakter yapıları ve fizyolojik halleri ilişki içinde olduğu biliniyor.
Konuya ilişkin en zeki kan gruplarını inceleyen Japonlar şimdi de yaygın hastalıklara sahip olan kan gruplarını sıraladı. Konuya ilişkin Waseda Üniversitesi’nde yürütülen çalışma kapsamında farklı yaş grupları incelendi.
A POZİTİF KAN GRUPLARI DİĞERLERİNDEN FARKLI
6,753 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre A Rh+ kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına mensup bireylerden belirgin farklılıklar gösterdiği belirlendi.
Türkiye nüfusunun %37.8'inin A Rh+ kan grubuna sahip olduğu göz önüne alındığında, elde edilen bulgular dikkat çekici bir öneme sahip.