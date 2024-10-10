  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Kan Grubu Listede Olanlar Dikkat – Yorgunluğun Nedeni Olabilir ; IQ ile Zeka Seviyesini Etkiliyor

Kan Grubu Listede Olanlar Dikkat – Yorgunluğun Nedeni Olabilir ; IQ ile Zeka Seviyesini Etkiliyor

Kan gruplarına göre insanların IQ seviyesi ile zeka düzeyi belli oluyor. Japonlar’ın ise bu konuya ilişkin yeni araştırması dikkati çekti.

Kan Grubu Listede Olanlar Dikkat – Yorgunluğun Nedeni Olabilir ; IQ ile Zeka Seviyesini Etkiliyor - Sayfa 1

Kişilerin kan grupları zeka seviyeleriyle doğrudan ilişkili olarak biliniyor. Kan gruplarının özelliklerine göre karakter yapıları ve fizyolojik halleri ilişki içinde olduğu biliniyor.

1 | 7
Kan Grubu Listede Olanlar Dikkat – Yorgunluğun Nedeni Olabilir ; IQ ile Zeka Seviyesini Etkiliyor - Sayfa 2

Konuya ilişkin en zeki kan gruplarını inceleyen Japonlar şimdi de yaygın hastalıklara sahip olan kan gruplarını sıraladı. Konuya ilişkin Waseda Üniversitesi’nde yürütülen çalışma kapsamında farklı yaş grupları incelendi.

2 | 7
Kan Grubu Listede Olanlar Dikkat – Yorgunluğun Nedeni Olabilir ; IQ ile Zeka Seviyesini Etkiliyor - Sayfa 3

A POZİTİF KAN GRUPLARI DİĞERLERİNDEN FARKLI

6,753 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre A Rh+ kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına mensup bireylerden belirgin farklılıklar gösterdiği belirlendi.

3 | 7
Kan Grubu Listede Olanlar Dikkat – Yorgunluğun Nedeni Olabilir ; IQ ile Zeka Seviyesini Etkiliyor - Sayfa 4

Türkiye nüfusunun %37.8'inin A Rh+ kan grubuna sahip olduğu göz önüne alındığında, elde edilen bulgular dikkat çekici bir öneme sahip.

4 | 7