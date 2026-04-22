Kan şekeri neden düşer? İşte ani şeker düşmesinin nedenleri ve belirtileri!
Kan şekeri neden aniden düşer, belirtileri nelerdir ve şeker düşmesine ne iyi gelir? Milyonlarca kişinin internette arattığı hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) hakkında merak edilen tüm soruları ve hayati önem taşıyan çözüm yollarını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ (HİPOGLİSEMİ) NEDİR?
Vücudun temel enerji kaynağı olan glikozun kandaki seviyesinin 70 mg/dL'nin altına inmesi durumuna tıp dilinde hipoglisemi denir. Sadece şeker hastalarında değil, sağlıklı bireylerde de görülebilen bu durum, hücrelerin yakıtsız kalmasına yol açar. Kan şekeri aniden düştüğünde vücut "panik" moduna geçerek hayati organları korumak için çeşitli fiziksel uyarılar göndermeye başlar.
ÖĞÜN ATLAMAK KAN ŞEKERİNİ NEDEN DÜŞÜRÜR?
Düzensiz beslenme ve uzun süreli açlık, kan şekerinin en yaygın düşme nedenidir. Özellikle kahvaltıyı atlamak veya gün içinde çok az yemek yemek, karaciğerdeki şeker depolarının tükenmesine neden olur. Vücut enerji üretemediğinde ise beyin fonksiyonları etkilenir; bu da odaklanma güçlüğü, aşırı sinirlilik ve sersemlik hissiyle kendini belli eder.
DİYABET İLAÇLARI VE YANLIŞ DOZ KULLANIMI
Şeker hastalarında görülen ani düşüşler genellikle tedavi sürecindeki hatalardan kaynaklanır. İnsülin veya şeker haplarının gerekenden fazla dozda alınması, ilacı kullandıktan sonra yeterli yemek yenmemesi veya ilaç saatinin geciktirilmesi dengeyi bozar. Bu durum, hastanın bilincini kaybetmesine kadar varabilecek ciddi hipoglisemi ataklarını tetikleyebilir.
AŞIRI EGZERSİZ ŞEKERİ ANİDEN DÜŞÜRÜR MÜ?
Fiziksel aktivite sırasında kaslar, enerji sağlamak için kandaki şekeri hızla tüketir. Eğer kişi alışık olmadığı kadar ağır bir antrenman yaparsa veya egzersiz öncesi yeterli karbonhidrat almazsa kan şekeri çakılabilir. Bu durum sadece spor anında değil, ağır bir iş yapıldıktan saatler sonra bile ortaya çıkabilen sinsi bir risk taşır.