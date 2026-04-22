Kan şekeri neden düşer? İşte ani şeker düşmesinin nedenleri ve belirtileri!

AŞIRI EGZERSİZ ŞEKERİ ANİDEN DÜŞÜRÜR MÜ?

Fiziksel aktivite sırasında kaslar, enerji sağlamak için kandaki şekeri hızla tüketir. Eğer kişi alışık olmadığı kadar ağır bir antrenman yaparsa veya egzersiz öncesi yeterli karbonhidrat almazsa kan şekeri çakılabilir. Bu durum sadece spor anında değil, ağır bir iş yapıldıktan saatler sonra bile ortaya çıkabilen sinsi bir risk taşır.