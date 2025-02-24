Kan şekerindeki dengesizliğe dikkat! Böbrekleri ve kalbi etkiliyor

Karın bölgesinde yağlanmaya neden oluyor



Diyabet hastalarını da ani kan şekeri yükselmelerine karşı uyaran Dyt. Gamze Çakaloğlu, şunları kaydetti:

"Aşırı yorgunluk, yoğun susama, bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösterir. Daha ileri vakalarda, vücut enerji ihtiyacını karşılamak için yağ yakmaya başlar ve keton cisimleri üretir. Ketonlar fazlaca biriktiğinde, kan asidik hale gelir ve böbrekler ile kalbe zarar verebilir. Sağlıklı bireylerde de sürekli yüksek kan şekeri seviyeleri damar sağlığına zarar vererek yüksek tansiyon riskini artırır. Ayrıca, insülinin fazla salgılanması vücudu yağ depolamaya yönlendirerek kilo alımına neden olur. Özellikle karın bölgesinde yağlanma en sık karşılaşılan problemlerden biridir."