Kan şekerindeki dengesizliğe dikkat! Böbrekleri ve kalbi etkiliyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, kan şekeri dengesizliği böbrek ile kalbe zarar verir" uyarısında bulundu.
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, günlük beslenme alışkanlıklarının kan şekerinin ani yükselmesine ve ardından hızla düşmesine neden olduğunu söyledi.
Özellikle tatlı, makarna ve muz gibi yüksek karbonhidrat içeren besinlerin tek başına tüketildiğinde kan şekerini bir anda zirveye çıkardığını aktaran Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, "Karbonhidratlar hızla glukoza dönüşür ve kana karışır. Vücut, bu dalgalanmaları dengelemek için insülin hormonu salgılar. Ancak aşırı şeker yüklemesi vücutta yağ depolanmasına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Karın bölgesinde yağlanmaya neden oluyor
Diyabet hastalarını da ani kan şekeri yükselmelerine karşı uyaran Dyt. Gamze Çakaloğlu, şunları kaydetti:
"Aşırı yorgunluk, yoğun susama, bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösterir. Daha ileri vakalarda, vücut enerji ihtiyacını karşılamak için yağ yakmaya başlar ve keton cisimleri üretir. Ketonlar fazlaca biriktiğinde, kan asidik hale gelir ve böbrekler ile kalbe zarar verebilir. Sağlıklı bireylerde de sürekli yüksek kan şekeri seviyeleri damar sağlığına zarar vererek yüksek tansiyon riskini artırır. Ayrıca, insülinin fazla salgılanması vücudu yağ depolamaya yönlendirerek kilo alımına neden olur. Özellikle karın bölgesinde yağlanma en sık karşılaşılan problemlerden biridir."
Fazla insülinin gizli tehlikeleri nelerdir?
İnsülinin, kan şekerini düşürerek hücrelerin enerjiye ulaşmasını sağladığını ve aşırı salgılanmasının vücuda zarar verdiğini aktaran Dyt. Gamze Çakaloğlu, "Sürekli yüksek insülin seviyeleri zamanla insülin direncine yol açarak hücrelerin insüline duyarsız hale gelmesine sebep olur. Bu durum pankreası daha fazla insülin üretmeye zorlar ve sonunda tip 2 diyabet riskini artırır" dedi.