Kan şekerini en çok ne yükseltir? Şekeri aniden yükselten 13 etken
Kan şekerini en çok ne yükseltir sorusunun cevabı sadece yediğimiz tatlılarda değil, günlük alışkanlıklarımızda ve hiç tahmin etmediğimiz gizli durumlarda saklıdır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve ani glikoz dalgalanmalarının önüne geçmek için kanda şekeri aniden yükselten etkenleri iyi bilmek gerekir. Rafine karbonhidratlardan stres yönetimine, uykusuzluktan yanlış beslenme alışkanlıklarına kadar metabolizmamızı doğrudan etkileyen birçok faktör bulunur. İşteglikoz seviyenizi fırlatan en kritik unsurlar...
1-) KAN ŞEKERİNİ EN ÇOK NE YÜKSELTİR?
Kan şekerini en hızlı yükselten yiyeceklerin başında sofra şekerinden yapılan tatlılar, bal, pekmez, reçel, hamur işleri ve beyaz unlu gıdalar gelir. Bu yiyecekler lif, protein veya sağlıklı yağ barındırmadıkları için sindirim sisteminde hiç zaman kaybetmeden doğrudan şekere dönüşür. Bağırsaklardan jet hızıyla kana karışan bu basit karbonhidratlar, glikoz seviyenizde ani ve çok sert dalgalanmalara yol açar.
2-) KAN ŞEKERİ NEDEN ANİDEN YÜKSELİR?
Yemeklerden hemen sonra yaşanan ani şeker yükselmelerinin en temel sebebi, öğünde beyaz ekmek, pirinç pilavı ve beyaz makarna gibi işlenmiş gıdaların seçilmesidir. Bu tahılların lifli dış kabukları üretim aşamasında tamamen yok edildiği için vücut bunları adeta saf şeker gibi algılar. Lif koruması olmayan bu yiyecekler, midenize girdikten kısa süre sonra kan şekerinizi aniden fırlatır.
3-) ŞEKERLİ İÇECEKLER KAN ŞEKERİNİ NASIL ETKİLER
Asitli gazlı içecekler, şekerli soğuk çaylar, energy içecekleri ve hazır meyve suları kan şekerini en agresif biçimde yükselten sıvı tehlikelerdir. Katı yiyeceklerin aksine sıvılar mideyi çok hızlı terk eder ve içlerindeki yoğun şeker hiçbir sindirim engeline takılmadan doğrudan kana pompalanır. Şekeri dengelemek isteyen kişilerin bu kalorili sıvıları hayatından tamamen çıkarması en kritik adımdır.
4-) FAST FOOD KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİR Mİ?
Hızlı tüketim ürünleri, hamburgerler, patates kızartmaları ve hazır soslar hem rafine karbonhidrat hem de kalitesiz yağların birleşimiyle tam bir şeker bombasıdır. Bu tehlikeli ikili vücudun insülin mekanizmasını olumsuz etkileyerek glikoz seviyelerinde uzun süreli ve düzensiz yüksekliklere zemin hazırlar. Ayrıca bu yiyeceklerdeki yüksek tuz oranı da metabolizma dengesini dolaylı yoldan altüst eder.