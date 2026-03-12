Kanal D Eşref Rüya 11 Mart 2026 Çarşamba 36. Bölüm izle! Eşref Rüya’da neler oldu?
Çarşamba akşamları Kanal D’de ekranlara gelen Eşref Rüya, İstanbul’un yeraltı dünyasında yükselen Eşref ile genç müzisyen Nisan’ın, aşk, tehlike ve geçmişin sırlarıyla dolu hikâyesini ekrana taşıdı. Sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.
EŞREF RÜYA’NIN HİKAYESİ
Eşref Rüya, İstanbul’un yeraltı dünyasında yükselmiş Eşref’in hikayesini konu alıyor. Çocuk yaşta yetim kalan Eşref, suç dünyasında kendi ailesini oluşturmuş ve bu sert düzen içinde hayatta kalmayı öğrenmiş bir karakter. Ancak hayatı, genç ve masum bir müzisyen olan Nisan ile karşılaştığında değişir. Nisan, Eşref’in hayatına hem umut hem de karmaşa getirir; bu karşılaşma, aşk ve tehlikeyi yan yana getirirken Eşref’i geçmişiyle ve kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye zorlar. Dizi, suç, aşk ve entrikayı harmanlayarak izleyiciyi sürükleyici bir hikâyeye davet ediyor.
EŞREF RÜYA’DA HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?
Başrol karakteri Eşref’i Çağatay Ulusoy, genç müzisyen Nisan’ı ise Demet Özdemir canlandırıyor. Ulusoy ve Özdemir’e; Necip Memili, Büşra Develi, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu ve Ahmet Rıfat Şungar eşlik ediyor. Oyuncuların performansları, dizideki dramatik ve gerilim dolu sahneleri güçlendiriyor.
EŞREF RÜYA’NIN SENARİSTİ KİM?
Eşref Rüya’nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından yazılıyor. Senaristler, karakterlerin duygusal derinliğini ve suç dünyasının sert gerçeklerini dengeli bir şekilde kurguluyor. Hikâyeyi hem gerilim hem de dramatik anlarla örerek, izleyiciyi sürekli merak içinde tutmayı başarıyorlar.
EŞREF RÜYA’NIN YÖNETMENİ KİM?
Eşref Rüya’nın yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor. Bayraktar, İstanbul’un farklı yüzlerini ve suç dünyasının karanlık atmosferini sahnelere taşıyor. Yönetmenin sahne tasarımları ve kamera açıları, karakterlerin içsel çatışmalarını izleyiciye güçlü bir şekilde aktarıyor ve dizinin görsel etkisini artırıyor.