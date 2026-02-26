Kanal D Eşref Rüya 25 Şubat 2026 Çarşamba 34. Bölüm izle! Eşref Rüya’da neler oldu?

EŞREF RÜYA’NIN HİKAYESİ

Eşref Rüya, İstanbul’un yeraltı dünyasında yükselmiş Eşref’in hikâyesini konu alıyor. Çocuk yaşta yetim kalan Eşref, suç dünyasında kendi ailesini oluşturmuş ve bu sert düzen içinde hayatta kalmayı öğrenmiş bir karakter. Ancak hayatı, genç ve masum bir müzisyen olan Nisan ile karşılaştığında değişir. Nisan, Eşref’in hayatına hem umut hem de karmaşa getirir; bu karşılaşma, aşk ve tehlikeyi yan yana getirirken Eşref’i geçmişiyle ve kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye zorlar. Dizi, suç, aşk ve entrikayı harmanlayarak izleyiciyi sürükleyici bir hikâyeye davet ediyor.