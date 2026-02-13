Kanal D İnci Taneleri 12 Şubat 2026 Perşembe 47. Bölüm izle! İnci Taneleri'nde neler oldu?
Kanal D'de 12 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan “İnci Taneleri” ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dram türündeki yapım, izleyiciyi güçlü karakterler ve sürükleyici olay örgüsüyle ekrana bağlıyor. Bu sezon dizinin hikâyesi, önceki sezonlardan daha yoğun duygusal sahnelerle izleyiciyi içine çekiyor.
İNCİ TANELERİ'NİN HİKAYESİ NE ANLATIYOR?
Hikaye, Azem’in geçmişiyle yüzleşmesini ve kaybettiklerini geri kazanma çabalarını anlatıyor. Uzun yıllar hapis yatan Azem, özgürlüğüne kavuştuğunda ailesini ve hayatını yeniden kurma mücadelesi veriyor. Bu süreçte dizide dostluk, ihanet ve umut temaları ön plana çıkıyor.
İNCİ TANELERİ'NİN BAŞROLLERİNDE KİMLER YER ALIYOR?
Dizinin başrolünde, Yılmaz Erdoğan, Azem karakterine hayat veriyor. Onun yanı sıra Hazar Ergüçlü ise Dilber karakterini canlandırıyor.
İNCİ TANELERİ'NİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?
Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra İnci Taneleri'nde Kubilay Aka (Cihan), Selma Ergeç (Piraye)Güven Kıraç (Kasım), Yasemin Baştan (Nergis) gibi önemli isimler de yer alıyor.