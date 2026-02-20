Kanal D İnci Taneleri 19 Şubat 2026 Perşembe 48. Bölüm izle! İnci Taneleri'nde neler oldu?

İNCİ TANELERİ'NDE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

İnci Taneleri, geçmişin gölgesinde yaralarını sarmaya çalışan bir ailenin hikayesini ekrana taşıyor. Dizinin başrolünde, hayatını cezaevinden sonra yeniden kurmaya çalışan edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ’ı Yılmaz Erdoğan canlandırıyor. Onu, güçlü ve duygusal bir karakteri canlandıran Hazar Ergüçlü (Dilber) ve geçmişin sırlarıyla yüzleşen Selma Ergeç (Piraye Salacak) takip ediyor. Genç kuşak karakterlerden Kubilay Aka, Azem’in oğlu Cihan/Özgür rolüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yan karakterlerinde ise Yasemin Baştan (Nergis), Güven Kıraç (Kasım), Ülkü Hilal Çiftçi (Ayça), Orkuncan İzan (Zerre), Mustafa Yıldıran (Zahir), Furkan Rıza Demirel (İzzet) ve Kayra Sır (Hatice) gibi isimler öne çıkıyor. Hikayeye derinlik katan diğer karakterlerde Elif Erol (Elo), Sera Kutlubey (Nehir), Rıza Kocaoğlu (Nusret) ve Onur Akbay (Necmi) yer alıyor. İkinci sezonda ise Bestemsu Özdemir (Semiramis), Simge Selçuk (Candan), Deniz Bolışık (Yeşim) ve Aytek Şayan (Veli) gibi yeni karakterler izleyiciyle tanışıyor ve hikayeyi daha da zenginleştiriyor.