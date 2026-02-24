Kanal D Uzak Şehir 23 Şubat 2026 Pazartesi 51. Bölüm izle! Uzak Şehir’de neler oldu?

UZAK ŞEHİR’İN HİKAYESİ

Uzak Şehir, yıllar sonra eşi vefat eden Alya’nın, küçük oğlu ile birlikte memleketine dönüşünü konu alıyor. Alya, başlangıçta sadece vasiyeti yerine getirmek için geldiği Albora topraklarında, ailenin güçlü ve kapalı dünyasıyla karşılaşıyor. Kayınpederi ve aile üyeleri, Alya’nın hareketlerini kontrol etmek isterken, geçmişin sırları birer birer gün yüzüne çıkıyor. Bu süreç, Alya’yı hem kendi özgürlüğünü hem de oğlunun güvenliğini korumak için zorlu bir mücadeleye sürüklüyor. Hikâye, aile bağları, sırlar ve kişisel mücadeleleri dengeli bir şekilde işleyerek izleyiciyi içine çeken bir drama sunuyor.