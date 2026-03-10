Kanal D Uzak Şehir 9 Mart 2026 Pazartesi 53. Bölüm izle! Uzak Şehir’de neler oldu?
9 Mart Pazartesi akşamı Kanal D’de ekranlara gelen Uzak Şehir, yıllar sonra memleketine dönen Alya’nın, geçmişin sırları ve Albora ailesinin güçlü dünyasıyla yüzleşmesini konu alıyor. Dizi, sürükleyici hikayesi ve etkileyici kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.
UZAK ŞEHİR’İN HİKAYESİ
Uzak Şehir, yıllar sonra eşi vefat eden Alya’nın, küçük oğlu ile birlikte memleketine dönüşünü konu alıyor. Alya, başlangıçta sadece vasiyeti yerine getirmek için geldiği Albora topraklarında, ailenin güçlü ve kapalı dünyasıyla karşılaşıyor. Kayınpederi ve aile üyeleri, Alya’nın hareketlerini kontrol etmek isterken, geçmişin sırları birer birer gün yüzüne çıkıyor. Bu süreç, Alya’yı hem kendi özgürlüğünü hem de oğlunun güvenliğini korumak için zorlu bir mücadeleye sürüklüyor. Hikâye, aile bağları, sırlar ve kişisel mücadeleleri dengeli bir şekilde işleyerek izleyiciyi içine çeken bir drama sunuyor.
UZAK ŞEHİR’DE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?
Dizinin kadrosu, güçlü ve etkileyici oyunculardan oluşuyor. Başrol Alya’yı Sinem Ünsal canlandırırken, Cihan Albora karakterinde Ozan Akbaba izleyici karşısına çıkıyor. Müfit Kayacan, Ozan Ayhan, Hande Dilan Yalçın, Ömer Kızıl, Cennet Topçu ve Nursel Köse gibi isimler de hikâyeyi destekleyen karakterlerle ekrana renk katıyor. Bu kadro, karakterler arası çatışmaları ve dramatik gerilimi başarıyla yansıtıyor.
UZAK ŞEHİR’İN SENARİSTİ KİM?
Uzak Şehir’in senaryosu Gülizar Irmak tarafından kaleme alındı. Irmak, karakterlerin duygusal derinliğini ve aile içi çatışmaları özenle işleyerek, hikayeye sürükleyici bir ritim kazandırıyor. Her karakterin kendi geçmişi ve motivasyonları, senaryoda dikkatle işlenerek izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
UZAK ŞEHİR’İN YÖNETMENİ KİM?
Uzak Şehir’in yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa yer alıyor. Yönetmenler, dizinin dramatik atmosferini ve görselliğini güçlendiren sahneleri özenle kurguluyor; ışık, kamera açıları ve sahne tasarımları ile karakterlerin iç dünyalarını izleyiciye başarılı bir şekilde aktarıyor.