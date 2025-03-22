Kanat pişirirken ocakbaşlarında uygulanan sır teknik ; Kimse bıçak hilesinden bahsetmiyor
Mangalda tavuk kanadı yaparken lokum gibi olması ve içinin tam pişmesi için 35 yıllık aşçı Mustafa Tekyürek bıçak tekniğini ilk kez açıkladı.
Mangal pişirmek Türk mutfağının olmazsa olmazıdır. Haberimizde yer vereceğimiz aşçı Mustafa Tekyürek’in tekniğiyle ister airfryer ister fırın ister mangalda pişireceğiniz kanatların lezzeti damak çatlatacak.
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TAVUĞU OCAKBAŞI GİBİ PÜF NOKTASI
Lokanta ustaları ve aşçıların sakladığı bu teknik sayesinde kanatların içi de kusursuz bir şekilde pişiyor. Üstelik derisindeki lezzeti yağ da içine akıyor.
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