  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Kanat pişirirken ocakbaşlarında uygulanan sır teknik ; Kimse bıçak hilesinden bahsetmiyor

Kanat pişirirken ocakbaşlarında uygulanan sır teknik ; Kimse bıçak hilesinden bahsetmiyor

Mangalda tavuk kanadı yaparken lokum gibi olması ve içinin tam pişmesi için 35 yıllık aşçı Mustafa Tekyürek bıçak tekniğini ilk kez açıkladı.

Kanat pişirirken ocakbaşlarında uygulanan sır teknik ; Kimse bıçak hilesinden bahsetmiyor - Sayfa 1

Mangal pişirmek Türk mutfağının olmazsa olmazıdır. Haberimizde yer vereceğimiz aşçı Mustafa Tekyürek’in tekniğiyle ister airfryer ister fırın ister mangalda pişireceğiniz kanatların lezzeti damak çatlatacak.

1 | 22
Kanat pişirirken ocakbaşlarında uygulanan sır teknik ; Kimse bıçak hilesinden bahsetmiyor - Sayfa 2

TAVUĞU OCAKBAŞI GİBİ PÜF NOKTASI

Lokanta ustaları ve aşçıların sakladığı bu teknik sayesinde kanatların içi de kusursuz bir şekilde pişiyor. Üstelik derisindeki lezzeti yağ da içine akıyor.

2 | 22
Kanat pişirirken ocakbaşlarında uygulanan sır teknik ; Kimse bıçak hilesinden bahsetmiyor - Sayfa 3

Aşçı Tekyürek o sır gibi tekniği şu sözlerle açıkladı:

3 | 22
Kanat pişirirken ocakbaşlarında uygulanan sır teknik ; Kimse bıçak hilesinden bahsetmiyor - Sayfa 4

“Kimse size bunu söylemez ama yapmanız gereken şey çok basit. Öncelikle tavuğu kesinlikle sosladıktan sonra 1 gün bekletin. Ardından da mangalda pişirirken biraz piştikten sonra bıçak yardımıyla kanatları önlü arkalı güzelce kesin.

4 | 22