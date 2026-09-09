Kanda enfeksiyon nedir? Kanda enfeksiyon riskine karşı alınabilecek akıllı önlemler

HEDEFTEKİ GRUPLAR VE HAYATİ SİNYALLER

Bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmamış bebekler, ileri yaştaki bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar bu klinik tabloya karşı daha hassas bir gruptur. Durum kendini genellikle aniden yükselen vücut ısısı, üşüme hissi ve solunum sıklığının değişmesiyle belli eder. Nabzın hızlanması ve genel bir halsizlik hali de vücudun mücadele verdiğinin en net habercileridir. Bu belirtiler fark edildiği an, zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurulması tedavi sürecinin başarısını doğrudan ve olumlu etkiler.