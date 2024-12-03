Kandıra'nın ünlü yoğurtçusu açıkladı: Kaya gibi yoğurt mayalamanın sırrı ortaya çıktı

NOHUTLA YOĞURT MAYALAMA SIRRI

Nohut, içerdiği doğal probiyotikler ve mayalanmayı körükleyen bakteriler sayesinde yoğurdun daha kıvamlı, aromatik ve hafif tatlı bir lezzete sahip olmasını sağlar. Aynı zamanda, market mayalarına ihtiyaç duymadan evde kendi doğal yoğurdunuzu yapmanıza fırsat sunar, bu da hem sağlıklı hem ekonomik bir alternatif oluşturur. Geleneksel tekniklerle mayalanan bu yoğurt, probiyotik bakımından zengin olduğu için sindirimi destekler ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Nohut mayasıyla yapılan yoğurt ayrıca laktoz intoleransı olanlar için de daha kolay sindirilebilir duruma gelir.

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