Kandıra'nın ünlü yoğurtçusu açıkladı: Kaya gibi yoğurt mayalamanın sırrı ortaya çıktı
Kandıra'nın en ünlü yoğurtçusu yoğurdun sulanmasını bozulmasını engelleyecek, kaya gibi yoğurt mayalanın küçük dokunuşlarını açıkladı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi yoğurduyla ünlüdür. Kandıradan çıkan yoğurtlar Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunulur. En iyi yoğurtçular da bu ilçede yaşar. 30 yılı aşkın süredir yoğurtçuluk yapan Veli Mehmetoğlu, yoğurdun ekşimemesi ve sulanmaması için yapmanız gereken incelikleri açıkladı.
Asla dağılmayan ve yırtılmayan Antep usulü lahana sarması (TIKLA OKU)
Kendi mutfağınızda yoğurt mayalamak hem sağlıklı hem de az maliyetli bir opsiyon. Fakat yoğurdun tutmaması, sulanması bu sağlıklı üründen faydalanma şansınızı azaltabilir. İşte bu noktada Kandıra'nın en ünlü yoğurtçusı Veli Mehmetoğlu'nun önerileri kulak vermek gerekiyor. Bakın sulanmayan ve ekşimeyen yoğurt nasıl yapılır? Tüm sırrı açıkladı.
Asla dağılmayan ve yırtılmayan Antep usulü lahana sarması (TIKLA OKU)
NOHUTLA YOĞURT MAYALAMA SIRRI
Nohut, içerdiği doğal probiyotikler ve mayalanmayı körükleyen bakteriler sayesinde yoğurdun daha kıvamlı, aromatik ve hafif tatlı bir lezzete sahip olmasını sağlar. Aynı zamanda, market mayalarına ihtiyaç duymadan evde kendi doğal yoğurdunuzu yapmanıza fırsat sunar, bu da hem sağlıklı hem ekonomik bir alternatif oluşturur. Geleneksel tekniklerle mayalanan bu yoğurt, probiyotik bakımından zengin olduğu için sindirimi destekler ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Nohut mayasıyla yapılan yoğurt ayrıca laktoz intoleransı olanlar için de daha kolay sindirilebilir duruma gelir.
Asla dağılmayan ve yırtılmayan Antep usulü lahana sarması (TIKLA OKU)
SÜT VE MAYANIN SICAKLIKLARI ÖNEMLİ
Ekşimeyen ev yoğurdu için süt ve mayanın sıcaklık oranının ideal seviyede olması gerekir. Süt, 40-45°C seviyesinde olmalı ve maya çok fazla sıcak ya da soğuk olmamalıdır. Mayalama yaparken için elverişli bir ortam sıcaklığı yaratılmalı, yoğurt mayalanırken standart bir sıcaklıkta bekletilmelidir.
Asla dağılmayan ve yırtılmayan Antep usulü lahana sarması (TIKLA OKU)