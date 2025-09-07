Kanlı ay Türkiye'den izlenebilecek mi? Tam ay tutulması kaçta başlıyor?
7 Eylül Pazar gecesi dünyanın büyük bir kısmı, yılın en görkemli gökyüzü olaylarından birine tanıklık edecek. Kanlı ay tutulması diye tabir edilen tam ay tutulması... Peki kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Tutulma ne kadar sürecek?
Ay’ın yarı gölgeli evresinden başlayıp tam tutulmaya ulaşması ve yeniden kısmi evreye dönmesi yaklaşık 3,5 saat sürecek. Tam ay tutulması zaman dilimine bağlı olarak farklı saatlerde izlenebilecek.
Hangi bölgelerden görülecek?
Tutulmanın tamamını görmek isteyenler için en şanslı bölgeler, Asya’nın büyük kısmı, Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısı olacak.
Avrupa’nın büyük kısmı ve Brezilya’nın doğusu ise tutulmanın bir kısmını izleyebilecek.
Hesaplamalara göre, dünya nüfusunun yüzde 60’ı tüm tutulmayı baştan sona görecek. Yüzde 87’si ise en azından bir bölümünü gözlemleyebilecek.
Ancak hava koşulları da tutulmayı izlemede belirleyici olacak. Zira berrak bir gökyüzünde tutulmayı net görme şansı daha yüksek.